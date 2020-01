Parlamentné voľby na Slovensku 2020 - Kandidátky, kandidáti a zoznam strán

Politické strany, hnutia alebo koalície strán, ktoré sa chceli uchádzať o hlasy voličov, museli kandidátky pre februárové parlamentné voľby 2020 na Slovensku doručiť zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do polnoci 1. decembra 2019. Urobilo tak 25 strán.

Štátna volebná komisia o päť dní neskôr zaregistrovala kandidátky a vyžrebovala čísla, pod ktorými vo voľbách kandidujú.

Aj po registrácii sa podoba kandidátok môže ešte meniť. Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry alebo odvolať kandidáta až do 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00.

Podané kandidačné listiny sa však už nemôžu dopĺňať o ďalších kandidátov a ani sa nedá meniť ich poradie. Parlamentné voľby 2020 na Slovensku budú v sobotu 29. februára od 7:00 do 22:00.