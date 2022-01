Partners Investments spravuje už viac než 400 miliónov eur

Najzaujímavejšie zhodnotenie priniesli ESG stratégie.

Hranicu 400 miliónov eur pod správou prekročila spoločnosť PARTNERS INVESTMENTS ešte koncom minulého roka. Týmto výsledkom sa zaradila na popredné priečky medzi obchodníkmi s cennými papiermi. „Za výrazným nárastom vidíme najmä ESG investičné stratégie, ktoré sme predstavili klientom počas roka 2021. Prostredníctvom týchto stratégií zodpovedne investovali viac ako 85,4 milióna eur,“ uvádza Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS.

Rekordné čísla dosiahla spoločnosť len za niečo vyše dvoch rokov svojho pôsobenia na našom trhu. „Za tento čas nám svoje investície zverilo až 37 512 klientov a uzatvorili sme dovedna 62 802 zmlúv. Či už sú to naše riadené portfóliá, ETF fondy alebo ESG investície, štatistiky za krátke obdobie nášho pôsobenia na trhu dokazujú, že patríme medzi špičku na investičnom trhu,“ uvádza Maroš Ovčarik.

ZÁUJEM O INVESTOVANIE POMALY NARASTÁ

Slovensko dlhodobo patrí k najkonzervatívnejším krajinám z pohľadu rozloženia finančných aktív domácností v rámci všetkých krajín OECD. Obľúbeným „investičným“ nástrojom u Slovákov sú bežné a sporiace účty či termínované vklady, na ktorých aktuálne leží v bankách vyše 43 miliárd eur. Pre nízke úrokové sadzby a vysokú infláciu domácnosti prišli v roku 2021 o vyše 1,3 miliardy eur. „V novembri 2021 stúpla miera inflácie až na 5,6 %. Ak by počas roka 2022 ostala na tejto úrovni, znehodnotenie vkladov našich domácností presiahne dve miliardy eur. Pre ľudí je to celkom jasný signál, že svoje peniaze musia presunúť zo sporiacich účtov a z termínovaných vkladov do výnosnejších investičných nástrojov. V opačnom prípade sa pripravujú o zaujímavé zhodnotenie a možnosť budovať si aktíva na dôchodok,“ upozorňuje Maroš Ovčarik. Okruh ľudí, ktorí sa zaujímajú o investovanie, však podľa obchodníka s cennými papiermi pomaly narastá. „Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že rastúca inflácia znehodnocuje úspory. Okrem toho turbulentný minulý rok a výkyvy na finančných trhoch prilákali do sektora investovania oveľa viac pozornosti ako v minulosti,“ dodáva.

NAJVIAC SA DARILO DYNAMICKEJ ESG STRATÉGII

Aktuálnym svetovým megatrendom sú ESG investície, ktoré PARTNERS INVESTMENTS priniesla aj investorom na Slovensku. Trh s investovaním prechádza v posledných rokoch zmenami, ktoré pozitívne ovplyvňuje práve zodpovedné investovanie. Kľúčovú úlohu pri nich zohráva téma trvalej udržateľnosti, ktorá sa stala v poslednom období celospoločenskou otázkou. „Investori dnes nehľadajú iba vysoký výnos a dobré zhodnotenie. Siahajú po riešeniach, ktoré majú pozitívne dosahy na spoločnosť. Zaznamenávame čoraz vyšší záujem klientov o zodpovedné investovanie, kde prevažnú časť stratégie tvoria ESG fondy,“ dopĺňa Maroš Ovčarik.

Práve ESG fondy sú podľa odborníka ideálnou príležitosťou, ako priblížiť investovanie aj domácnostiam na Slovensku. S týmto zámerom na jeseň minulého roka rozšírila PARTNERS INVESTMENTS svoje portfólio aj o nové investičné stratégie inšpirované práve ESG. „Do ponuky sme pridali tri nové stratégie – konzervatívnu, vyváženú a dynamickú. Naše nové portfóliá tvoria široko diverzifikované akciové a dlhopisové ETF fondy z pohľadu regiónov, ale aj sektorov s cieľom dosiahnuť čo najväčšie zastúpenie globálnej trhovej kapitalizácie,“ vysvetľuje.

Pozitívny trend a nárast záujmu o zodpovedné investovanie kopírujú aj výsledky PARTNERS INVESTMENTS. Najlepšie čísla spoločnosť zaznamenala pri dynamickej ESG stratégii, ktorá zhodnotila úspory klientov za tento rok o 31,96 %. Druhá v poradí bola tematická ESG stratégia so zhodnotením o 24,54 % a tretia klasická dynamická stratégia so zhodnotením 19,27 %. „Po zaradení nových ESG stratégií do našej ponuky si klienti vyberajú takmer výlučne ESG stratégie. Záujmu investorov však predchádza kvalitné poradenstvo a vysvetlenie pojmov. Prax nám ukazuje, že len čo klienti porozumejú rozdielom medzi tradičným investovaním a ESG stratégiami, rozhodnú sa väčšinou pre investovanie so spoločenským presahom,“ uzatvára.

