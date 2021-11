Päť jednoduchých spôsobov, ako zviditeľniť a podporiť váš biznis

Každý podnikateľ vie, že ak potenciálni zákazníci nevedia o vašich službách alebo produktoch, môže sa z vás stať to najlepšie tajomstvo na svete. Jedným z kľúčových aspektov v oblasti predaja je oslovenie koncových používateľov s informáciou, že pre nich máte riešenie, ktoré uspokojí ich potreby. Ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti výživy so sieťou Nezávislých Distribútorov po celom svete máme z prvej ruky informácie o tom, ako naši najlepší distribútori – podnikatelia kreatívne a nákladovo efektívne dokážu zviditeľniť svoj biznis pre zvýšenie svojho predaja.

John DeSimone, prezident spoločnosti Herbalife Nutrition, približuje päť kritických prvkov, ktoré mnohí z úspešných Nezávislých Distribútorov Herbalife Nutrition využívajú na rast ich značky, reputácie a podnikania.

Spojenie s väčšou komunitou

S najväčšou pravdepodobnosťou žijete v komunite, ktorá ocení produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Predávať lokálne a ľuďom, ktorých poznáte, sa môže zdať ako samozrejmosť. Stačí len zaklopať na dvere, poslať e-mail alebo SMS správu. Mnohí distribútori však rozširujú svoj dosah a rozvíjajú úspešné podnikanie využívaním digitálnych nástrojov. Využívajte rozvetvenie online komunít – môžete začať od vlastnej komunity na LinkedINe, Facebooku, Instagrame alebo Snapchate a skončiť až pri odvetvových skupinách.

Foto: Herbalife Nutrition

„Či už začínate podnikať, alebo rozbiehate svoje marketingové úsilie, začnite tým, že oslovíte ľudí, ktorých poznáte a ľudí z vašej miestnej komunity prostredníctvom viacerých digitálnych platforiem a povzbuďte ich, aby sa podelili o svoje pozitívne skúsenosti s ostatnými. Dôležité je, aby sa dal vytvorený obsah ľahko zdieľať, bol zaujímavý a zároveň sa venoval aktuálnym problémom spotrebiteľov, ktoré môže váš produkt riešiť,“ vysvetľuje John DeSimone.

Zapojte svoje publikum autentickým spôsobom

Nie všetko sa však môže hodiť každému. Obsah, ktorý zdieľate, by mal byť skutočne pútavý a mal by umožňovať interakciu so zákazníkmi spolu s možnosťou zdieľania nápadov. Táto výmena môže byť cenná, keď sa rozhodujete o uvedení nových produktov na trh alebo sa snažíte o propagáciu. Sociálne médiá ponúkajú množstvo spôsobov zapojenia, ako sú ankety, kvízy, kladenie otázok a reakcie. Použite tieto nástroje, aby ste zistili, čo sedí vašim zákazníkom, a zvážte možnosť, že by ste im umožnili vyjadriť sa k ďalším krokom vo vašom podnikaní – vzhľadom na to, že sa snažíte vychádzať v ústrety ich potrebám!

Šírenie povedomia od človeka k človeku

Každý zákazník sa cení, ale tí, ktorí sa stanú advokátmi vašich produktov, sú o to cennejší. Spokojný zákazník, ktorý hovorí o pozitívach vášho produktu či služby medzi svojou rodinou a priateľmi , je veľmi silným nástrojom. Nezabudnite sa týmto zákazníkom poďakovať za ich podporu.

Foto: Herbalife Nutrition

„Ak je to možné, použite s ich súhlasom ich krátke vyjadrenia na svojich webových stránkach alebo na sociálnych sieťach. Požiadajte ich o zanechanie recenzie na niektorom z mnohých internetových portálov, ktoré to umožňujú. Spokojní zákazníci sú pri šírení pozitívnych reakcií nenahraditeľní, pretože sa delia o vlastné skúsenosti. Recenzie sú v dnešnej dobe pri nákupe jedným z najvplyvnejších faktorov,“ približuje John DeSimone.

Zvážte motivovanie odporúčaní

Ďalšou účinnou metódou, ako môžete podporiť zdieľanie spätnej väzby od spokojných zákazníkov, je ich k tomu motivovať. Za každé zdieľané odporúčanie vašich služieb im môžete napríklad poskytnúť zľavu. Motivovanie odporúčaním môže mať neformálnu podobu, avšak lepšie funguje vytvorenie formalizovaného systému, ktorým si nastavíte jasné pravidlá odmien za takéto odporúčania.

Aktívny prístup

Aj keď sa podnikatelia zameriavajú najmä na budovanie svojho biznisu, takisto potrebujú hľadať spôsoby, ako nadviazať spojenie so svojou komunitou a byť v nej aktívni. Či už trénujete športový tím, alebo ste dobrovoľníkom v miestnom útulku pre zvieratá, alebo ste sponzorom stánku na veľtrhu zdravia, alebo ste aktívnym a viditeľným členom svojho mesta či obce, všade si budujete kontakty. Tieto komunitné aktivity vám umožnia spoznať nových ľudí v príjemnom prostredí. Schopnosť nadviazať kontakt prostredníctvom spoločnej záľuby vytvára príležitosť poskytnúť podporu bez nutnosti silného motívu predaja.

„Predaj vynikajúcich produktov alebo služieb je len začiatkom na ceste k úspešnej malej firme. Vytváranie dlhodobých spojení s vašou komunitou, jej rozširovanie, odborná profilácia a budovanie vzťahov zmysluplným spôsobom vám umožní rozšíriť možnosti, aby sa ľudia dozvedeli o vás, o vašom podnikaní a o vašich produktoch. Zviditeľňovanie vášho biznisu si vyžaduje čas, energiu a odvahu. Avšak mnoho úspešných podnikateľov zožalo úspech tým, že si vybudovali sieť spokojných zákazníkov a ambasádorov,“ uzatvára John DeSimone.

O Johnovi DeSimonovi

John DeSimon. Foto: Herbalife Nutrition

John DeSimone ako prezident spoločnosti Herbalife Nutrition pokračuje v napĺňaní filozofie spoločnosti a plne podporuje jej unikátnu hodnotu pomáhať ľuďom žiť zdravým a aktívnym životným štýlom prostredníctvom personalizovanej výživy a obchodnej príležitosti.

John DeSimone má na starosti riadenie regionálneho vedenia spoločnosti, ktoré je zodpovedné za rast biznisu v oblasti vysokokvalitnej výživy ako aj za zvyšovanie výkonnosti na 95 trhoch po celom svete. Okrem toho John DeSimone zodpovedá za podporu smerom k distribútorom na celom svete, vrátane marketingu, propagácie, sponzorstva, podpory obchodných metód, podujatí a komunikácie s Nezávislými Distribútormi Herbalife Nutrition.

V spoločnosti pôsobí od roku 2007, pričom v nej zastával viacero vedúcich strategických pozícií, naposledy ako spoluprezident a riaditeľ pre oblasť stratégie. John DeSimone má vyše 25-ročné skúsenosti v oblasti korporátnych financií. Bakalársky titul v odbore firemnej administratívy získal na Bryant University na Rhode Island v USA.

