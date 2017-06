Päť percent svetovej populácie v uplynulých rokoch užilo drogu

VIEDEŇ 22. júna (WebNoviny.sk) – Približne päť percent svetovej populácie aspoň raz v posledných rokoch užilo drogu a asi 30 miliónov ľudí môže byť závislých od narkotík v rozsahu vyžadujúcom liečenie, uviedla vo štvrtok vo svojej správe OSN.

Výročná správa Úradu pre drogy a kriminalitu OSN tiež informuje, že ročne sa až 25 percent úmrtí súvisiacich s drogami stane v USA, kde tieto čísla ďalej narastajú, pričom v roku 2015 si tam drogy vyžiadali 52-tisíc ľudských životov.

Správa vychádzajúca z najnovších dostupných údajov ďalej uvádza:

– Takmer 12 miliónov ľudí na celom svete si nelegálne pichá drogy, 1,6 milióna má HIV a 6,1 milióna žije s hepatitídou typu C.

– Problémom s užívaním drog trpí takmer dvakrát toľko mužov ako žien.

– V rokoch 2009 – 2016 zaznamenali v 100 krajinách 739 nových psychotropných látok, ktoré menia funkcie mozgu a ich následkom sú zmeny vnímania a nálad.

– V rokoch 2011 – 2016 sa v Európe o 30 percent zvýšilo užívanie kokaínu.

– V roku 2016 sa o jednu tretinu globálne zvýšila produkcia ópia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, dôvodom je zvýšenie výťažkov z maku v Afganistane, ktorý je centrom jeho produkcie.

– V rokoch 2014 – 2015 klesol počet prípadov zadržania heroínu a morfínu v Bulharsku, Grécku a Turecku, ktoré pre pašerákov drog predstavujú hlavnú balkánsku trasu. V tom istom období sa ale výrazne zvýšil ich počet v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku a na trase cez Čierne more na Ukrajinu a do Rumunska.