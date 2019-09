Paul Gilbert mieri na Slovensko

Svojmu spoluhráčovi a spevákovi Ericovi Martinovi zaranžoval najväčší hit skupiny MR.BIG „To Be With You“, https://www.youtube.com/watch?v=L6-uJLteKek, ktorý kraľoval na prvom mieste hitparád po celom svete. Sám je aj spoluautor tvorby skupiny MR. BIG!

Mieri k nám skladateľ, spevák ale predovšetkým rockový gitarový virtuóz považovaný za člena najužšej svetovej gitarovej smotánky, z takzvanej najlepšej päťky „Shredders of All Time“ – drvičov strún všetkých čias. My by sme skôr povedali najlepší „vyšívači“. Tak v nedávnej minulosti ocenil Paula Gilberta prestížny magazín Guitar One a jeho doterajšiu umeleckú tvorbu. Paul sa preslávil v kapele silných individualít a virtuóznych muzikantov MR.BIG spolu so spevákom Ericom Martinom, basgitaristom Billy Sheehanom a nedávno zosnulým bubeníkom Patom Torpeyom. Po celosvetovom úspechu MR. BIG a vyčerpávajúcom turné si Gilbert zobral „neplatené“ voľno a venoval sa sólovej tvorbe, ktorá priniesla popri reunionoch MR.BIG aj 15 skvelých, hudobne rozmanitých albumov: Pesničky na nahrávkach sám naspieval a okrem vlastnej tvorby zaradil medzi svoje skladby aj niekoľko zaujímavých coverov, ako napríklad skladbu pôvodne napísanú pre Spice Girls „2 become1“

Alebo skladbu „I Feel Love“ skomponovanú pre Donu Summer

Paul sa v priebehi 90 rokov zúčastnil reunionu jeho pôvodnej skupiny Racer X, kde spoluúčinkujú Scott Travis (Judas Priest), Juan Alderetem (Mars Volta) a Jeffery Martin (MSG). Paul Gilbert vyrastal v okolí Pittsburgu, o hudbu sa intenzívne zaujímal od piatich rokov a ako pätnásťročný začal po kluboch v okolí hrávať s kapelou Tau Zero. To bolo v roku 1981 a už vtedy sa dostal do hľadáčika známeho skauta gitarových talentov a majiteľa hudobného vydavateľstva Schrapnel Mikea Varneyho. V hre nebolo nič menšie ako post gitaristu v skupine Ozzyho Osbourna, štartujúceho svoju úspešnú sólovú kariéru. To, že nakoniec u Ozzyho nastúpil Randy Roads, namiesto Paula Gilberta spôsobil predovšetkým jeho nízky vek. Každopádne mladý muzikant sa kvôli lepšiemu uplatneniu vo svojich sedemnástich presťahoval do Los Angeles a zapísal na súkromné konzervatórium Guitar Institute of Technology. To už začala žiť svojim životom Gilbertova povesť šikovného a predovšetkým pekelne rýchleho gitaristu, ovládajúceho veľmi široký repertoár skladieb a hudobných štýlov. Zakrátko mu bolo na konzervatóriu ponúknuté miesto gitarového učiteľa a Gilbert zakladá skupinu Racer X. V roku 1988 basgitarista Billy Sheehan opúšťa kapelu Davida Lee Rotha a spolu s Paulom zakladajú MR. BIG. Zvyšok príbehu je podľa otrepanej fráze už len história.

Na aktuálnom turné na podporu najnovšej nahrávky „Behold Electric Guitar“ Paul Gilbert predstaví popri nových skladbách aj prierez svojej bohatej tvorby, vrátane pripomienky skupiny MR. BIG! U nás sa Paul predstaví po prvý raz a koncertné premiéry budete môcť zažiť: 2. októbra v bratislavskom MMC a 3. októbra v košickom Collosseu!

Koncertná zostava:

Paul Gilbert spev , gitary

Asher Fulero, klávesy

Timmer Blakely, basgitara

Bill Ray, bicie

Zdroj: wikipédia a biografia Paula Gilberta

Inzercia