Paul McCartney stvárnil v snímke Piráti Karibiku: Salazarova pomsta väzenského dozorcu

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Anglický spevák a hudobník Paul McCartney zverejnil svoju fotografiu v kostýme, v ktorom sa objaví v očakávanej snímke Piráti Karibiku: Salazarova pomsta. Sedemdesiatštyriročný niekdajší člen kapely The Beatles sa v novinke predstaví ako väzenský dozorca. McCartney má na snímke dlhú bradu, dredy a v rukách drží hracie karty.

Snímka Piráti Karibiku: Salazarova pomsta sa dostane do slovenských kín 25. mája. O réžiu sa postarali Joachim Ronning a Espen Sandberg, scenár napísal Jeff Nathanson. V úlohe kapitána Jacka Sparrowa sa opäť objaví Johnny Depp. Úlohy z predošlých filmov série si zopakujú aj Geoffrey Rush a Orlando Bloom. Herecké obsadenie dopĺňajú Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kevin McNally, Stephen Graham či Kaya Scodelario.

James Paul McCartney je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. Členom spomínanej kapely The Beatles bol v rokoch 1960 až 1970. Slávna štvorka, ako kapelu prezývajú, vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov. Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney.

Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má na konte šestnásť sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).

