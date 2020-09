Pavol Hammel v novej skladbe Klobúkom dole skladá poctu ženám

Slovenský spevák Pavol Hammel zverejnil novú skladbu s názvom Klobúkom dole. O hudbu novinky sa postaral sám interpret. Text napísal Boris Filan. Pieseň je poctou zrelým ženám.

„Píšem hudbu väčšinou na hotový text alebo báseň. Len vtedy viem dosiahnuť, aby pesnička bola zmysluplná a mala nejakú výpovednú hodnotu. Začalo sa to nápadom o dievčatách bez veku. To ma teší, keď to vyznieva ako poklona ženám, lebo sme to tak chceli. Zrelé ženy máme doma a ešte aj šikovné. Našťastie, lebo nezrelé a nešikovné ženy je zlá kombinácia,“ s úsmevom konštatuje Hammel.

Lyric video s grafikou Karola Felixa

Na nahrávaní sa podieľali muzikanti – Igor Sabo (bicie), Peter Preložník (klavír, basa), Juraj Burian (bendžo), Marek Berky (klarinet) a Michal Motýľ (trombón).

„Chcel som vytvoriť niečo v retro štýle, tak som zvolil podľa toho aj klasické dixielandové nástrojové obsadenie. Čiže originálne živé nástroje bez syntetizátorov. Najväčšia vychytávka v skladbe je stepovanie Sisi Michalidesovej,“ prezrádza.

Lyric video k novej skladbe vytvoril Matej Oravec, ktorý použili grafiku od výtvarníka Karola Felixa, špeciálne vyrobenú a inšpirovanú touto piesňou.

V októbri vyjde nový album

Spevák, gitarista a autor nezabudnuteľných piesní Pavol Hammel má počas svojej 50-ročnej kariéry na konte 25 albumov. V súčasnosti pripravuje ďalší počin Srdce bez anjela, z ktorého ponúkol aj singel s rovnakým názvom.

Album vychádza 9. októbra, päť rokov od predchádzajúceho Z pekla šťastie. Pavol Hammel k nemu chystá okrem vinylovej platne aj niekoľko ďalších prekvapení.