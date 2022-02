Pčolinského výzvu na odstúpenie z funkcie považuje Kolíková za veselý argument

Vyjadrenie predsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského, že by Mária Kolíková (nom. SaS) mala podať demisiu, považuje ministerka za veselý argument.

Povedala to na piatkovej tlačovej konferencii v budove parlamentu, kde v rámci mimoriadnej schôdze aktuálne prebieha odvolávanie Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.

„Ak to hovorí predseda klubu hnutia, ktoré nechce spolupracovať a podporiť reformu súdnej mapy, tak to považujem naozaj za veselé,“ konštatovala Kolíková. Napriek tomu je však toho názoru, že koalícia má zmysel. „Chcem sa aj naďalej rozprávať so svojimi koaličnými partnermi,“ dodala.

Na novinársku otázku, či ponúkne svoju funkciu, ak reforma súdnej mapy neprejde v Národnej rade SR ani po ďalších rokovaniach, odpovedala, že nie. Ministerka na to totiž nevidí žiaden dôvod.