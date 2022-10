Pčolinský nevidí problém, ak sa šéfom SIS stane človek prepletený s politikou, musí však spĺňať predpoklady

aktualizované 14. októbra 11:45

Bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský nevidí problém v tom, ak sa ľudia rodinne prepletení s politikou, ktorí však spĺňajú kvalifikačné predpoklady, dostanú do štátnej funkcie, akou je riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS). Pčolinský to povedal v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Rodinkárstvo v politike

Moderátor relácie Noro Dolinský predpokladá, že prvý impulz navrhnúť Pčolinského na miesto riaditeľa pochádzal od hnutia Sme rodina, keďže je jeho nominantom. V poslaneckom klube pôsobí jeho manželka Adriana Pčolinská i brat Peter Pčolinský.

Na otázku Dolinského, prečo sa Vladimír Pčolinský rozhodol prijať ponuku šéfa SIS, aj keď to mohlo „zaváňať“ rodinkárstvom, odpovedal, že „do funkcie ho menovala prezidentka Zuzana Čaputová po tom, ako absolvoval bezpečnostnú previerku a po tom, ako ho navrhla celá vláda“.

Úprava kolúznej väzby

Pčolinský je tiež presvedčený, že nie náhodou prišlo hnutie Sme rodina s novelizáciou zákona, ktorou sa mala zmeniť maximálna doba kolúznej väzby zo šiestich na päť mesiacov, práve v čase, keď sa Pčolinský nachádzal vo väzbe. Prezidentka SR Zuzana Čaputová návrh podpísala v júli uplynulého roka.

„Istotne to nebola náhoda, pretože to bola reakcia na veci, ktoré sa odohrávali ešte pred mojím zadržaním. Mňa sa spomínaná novela nijakým spôsobom nedotkla. Keby som bol motiváciou pre hnutie Sme rodina, tak by sa zmena dotkla aj mňa,“ povedal. Dodal, že návrh bol formulovaný tak, že sa ho netýkal.