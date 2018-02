Pekári vítajú prísnejšiu novelu o obchodných praktikách, trvajú však na úprave odbytových cien

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí pekári súhlasia s prísnejším znením zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, ktorého návrh len pred pár dňami predstavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Spoliehajú sa, že táto novela by mohla byť prvým krokom smerom k nastaveniu férových obchodných podmienok. Informoval o tom predseda Rady pekárov SR Vojtech Gottschall prostredníctvom tlačovej správy.

Kratšie lehoty na splatenie faktúr

Spresnil, že nová právna úprava by mala okrem iného priniesť kratšie lehoty na uhrádzanie faktúr – pekári by tak mali po novom za svoje výrobky dostať zaplatené do 15 dní. Zároveň by sa mali novelou eliminovať skryté poplatky, ktoré často pekárov pri predaji výrobkov do reťazcov zbytočne pripravovali o zisk.

„Vyvážené podnikateľské prostredie je základom fungujúcej ekonomiky každého štátu. Musíme skonštatovať, že veľmi oceňujeme tvrdší zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, keďže pekári dlhodobo v obchodných vzťahoch zastávajú pozíciu slabšieho a často musia pristúpiť na podmienky, do ktorých ich odberateľ dotlačí. Stále však trváme na tom hlavnom, aby sa legislatívne upravili minimálne odbytové ceny, ktoré budú odrážať ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu pekárenských výrobkov,“ uviedol Gottschall.

Minimálne náklady na chlieb a rožky

Na základe podkladov od Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva z roku 2014 pekári aktualizovali ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017, čiže majú k dispozícii aktuálne minimálne náklady, za ktoré sú v súčasnosti v priemere schopní vyrábať základné pekárenské výrobky – chlieb a rožky.

„Na základe nich žiadame, aby vláda zasiahla aj tu a zakázala odkupovať výrobky pod aktuálne výrobné náklady. Pekárne už nie sú schopné absorbovať neustále sa zvyšujúce náklady ako napríklad nedávno prijaté príplatky či každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy,“ spresnil Gottschall.

Pekári preto v týchto dňoch poslali agrorezortu i vláde SR komplexný návrh opatrení, ktorý okrem iného navrhuje stanoviť ako jednu z neprimeraných podmienok dohodu o takej cene výrobku, ktorá nedosahuje výrobné náklady. Zároveň navrhujú, aby bol odberateľ povinný vrátiť výrobcom prospech, ktorý získal tým, že si neprimeranú podmienku v zmluve vynútil.

Pomoc ministerstva uvítajú

Pekári oceňujú aj jednu z noviniek, ktorú agrorezort pri návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach predstavil, a to tú, že samotné ministerstvo pôdohospodárstva by malo pri riešení problémov v obchodných vzťahoch, napríklad prerokúvaní potravinových kríz, vystupovať ako sprostredkovateľ.

„Tento návrh považujeme za veľmi účinný a zmysluplný. Z nedávnej minulosti poznáme viaceré prípady ako vajcia nakazené fipronilom či vysoké ceny masla, čo malo dosah aj na naše výrobky, keď by pekári pomoc ministerstva uvítali,“ dodal Vojtech Gottschall.