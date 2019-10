Pellegrini by chcel vo vláde lídrov politických strán, šetrilo by to čas pri schvaľovaní zákonov

Ak by boli lídri politických strán súčasťou vládneho kabinetu, šetrilo by to čas. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stredajším zasadnutím vlády. Podľa jeho názoru by v prípade schválenia legislatívy na vláde bol celý proces prakticky uzatvorený a nemusel by byť predmetom ďalšej diskusie v Národnej rade SR.

„Keby bol tu vo vláde jedným podpredsedom šéf jednej politickej strany, druhým podpredsedom ďalší, všetky veci, ktoré prejdú vládou, by sme mohli považovať za vybavené a šetrili by sme si čas, stres a rôzne prekáračky,“ povedal premiér.