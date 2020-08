Pellegrini má podpisy na registráciu strany Hlas-SD, smerákov možno vidí aj mimo parlamentu (video)

Expremiér Peter Pellegrini (vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia/Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii oznámil, že na registráciu strany Hlas-SD vyzbierali spolu s aktivistami 94 414 podpisov občanov. Podľa zákona bolo potrebných minimálne 10-tisíc podpisov. Na ministerstve vnútra zároveň predložili dokumenty potrebné k registrácii strany.

Podľa Pellegriniho išlo zrejme o historicky najvyšší počet vyzbieraných podpisov občanov v novodobej histórii Slovenska a ďalšie stále pribúdajú. Zdôraznil, že so zberom nepomáhali agentúry a ani platení brigádnici. „Za ten mesiac som čakal, že možno ľudia budú reagovať dobre, ale vôbec som nečakal, že to bude až také pozitívne,“ vyhlásil.

Otvorené účtovníctvo

Pellegrini považuje za predčasné hodnotiť, či by v budúcnosti Hlas-SD spolupracovala s jeho bývalou materskou stranou Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Podľa neho sa Smer nemusí po ďalších voľbách dostať do parlamentu. O financovaní novej strany povedal, že chce mať „otvorené účtovníctvo“. Zatiaľ ju budú financovať poslanci strany a ďalší členovia.

Neparlamentná strana Hlas-SD má v súčasnosti 11 nezaradených poslancov. Zatiaľ je otvorené, koľko poslancov sa k Pellegrinimu ešte pridá. „Chceme to nechať na dobrovoľnosť. Budeme čakať, či niektorí z kolegov urobia samostatné dobrovoľné gesto,“ priblížil Pellegrini a dodal, že považuje za mrhanie energiou „vykradnúť“ poslanecký klub strany Smer-SD.

Poslanecký klub

Pellegrini potvrdil, že v septembri požiada v parlamente o vznik samostatného poslaneckého klubu. Na jeho utvorenie je potrebných aspoň osem poslancov. Predpokladá, že Hlas-SD budú brať ostatné strany ako silnú konkurenciu, a preto môže naraziť na odpor parlamentu

Pellegrini v septembri ponúkne funkciu podpredsedu parlamentu. Zváži, či sa bude znovu uchádzať o tento post. Pripomenul, že Smer-SD dal jasne najavo, že si želá túto funkciu získať. Pellegriniho by mal na pozícii podpredsedu snemovne nahradiť poslanec Juraj Blanár (Smer-SD).

Expremiér Pellegrini začiatkom júna oznámil, že sa vzdáva pozície podpredsedu Smeru-SD a že v krátkom čase odíde z tejto strany. Povedal, že si už nevie predstaviť vedenie strany v tandeme s jej doterajším predsedom Robertom Ficom.

V júlovom prieskume agentúry Ako vznikajúca strana Hlas-SD skončila druhá. Volilo by ju 16,7 percenta opýtaných. Prvé sa v tomto prieskume umiestnilo vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 23,5 percenta. Tretia skončila opozičná strana Smer-SD, ktorú by volilo 10,7 percenta opýtaných.