Pellegrini sa odťahuje od Smeru, ale nemôže úplne. Podľa Erika Kaliňáka to hrá na dva tábory

Nepribuchnúť si dvere pred možnými partnermi v opozícii, ale ani v koalícii. Rovnako to platí aj o voličoch týchto táborov, ktorí môžu byť žriedlom na vyživovanie Hlasu-SD. Tak približne vyzerá stratégia lídra tejto strany Petra Pellegriniho.

Aj áno, aj nie vyznela Pellegriniho odpoveď nedávno v relácii TV Markíza Na telo, keď reagoval na otázku, či si vie predstaviť koalíciu so stranou Smer-SD po ďalších voľbách.

Najskôr povedal, že si nemyslí, že predčasné voľby automaticky znamenajú návrat koalície Hlas – Smer. Neskôr však na naliehanie o možnej koalícii odvetil: „Na základe ich správania sa k nám zatiaľ nie.“

Pellegrini vlani pred Vianocami v rozhovore pre portál Webnoviny.sk považoval za predčasné odpovedať na to, či by Smer-SD zobral do vlády. „Smer bude tiež musieť dokázať, že sa cez voľby do parlamentu dostane,“ vyjadril sa vtedy.

Konkurenti a partneri zároveň

V poslednom prieskume verejnej mienky agentúry Polis pre reláciu Na hrane TV JOJ by voľby vyhral Hlas s podporou 21,7 percenta. Smer by volilo 8,5 percenta opýtaných, čo je necelá tretina ľudí, ktorí by v prípadných voľbách odovzdali svoj hlas.

Hlas aj Smer opakujú, že ako sociálno-demokratické strany majú k sebe blízko, ale pravdou tiež je, že sú zároveň konkurentmi. Zreteľne sa to ukázalo aj tento týždeň, keď šéf Smeru Robert Fico poučoval Pellegriniho, ako má vzniknúť petičný výbor na zber podpisov za predčasné voľby.

Zaujímavé bude, ako odštartuje petičná akcia v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania. Medzi výnimky vláda nezaradila zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Pellegrini koketuje so Sulíkom, tvrdí Kaliňák