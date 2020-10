Pellegriniho poslanci podporia návrh na odvolanie Krajniaka z postu ministra práce

Jedenásť nezaradených poslancov Národnej rady SR okolo bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) sa podpíše pod návrh na odvolávanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) z funkcie.

Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal Pellegrini. Rovnaký zámer avizovala aj opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorá v pléne disponuje 26 poslancami. Na zvolanie schôdze je pritom potrebný podpis minimálne 30 členov zákonodarného orgánu.

„Návrh na odvolanie pána ministra je jasný, keďže je to najväčší antisociálny minister, akého sme tu kedy mali. Boli by sme smiešni, ak by sme jeho odvolanie neiniciovali,“ doplnil nezaradený poslanec Erik Tomáš.