Penzisti v zahraničí sa musia preukázať „žitím“, inak môžu prísť o svoje slovenské dôchodky

Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie a Spojeného kráľovstva musia preukázať žitie k 15. októbru tohto roka.

Potvrdenie o žití

Preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze.

Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za tretí štvrťrok, teda za obdobie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022.

Vyplácanie penzií do zahraničia

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári budúceho roka. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve s výnimkou Českej republiky, pri ktorej si Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

Sociálna poisťovňa k 30. júnu tohto roka vyplatila do zahraničia spolu 33-tisíc dôchodkových dávok, z toho do krajín mimo EÚ ich bolo 3,7-tisíca. Najviac ich z krajín mimo EÚ smerovalo do Kanady, a to takmer 1,5 tisíca a do USA takmer 1,1 tisíca.

Do krajín EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila Sociálna poisťovňa 29,3 tisíca dôchodkov, z toho do Českej republiky 14,9 tisíca a do Nemecka takmer 3,8 tisíca.