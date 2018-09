Pestovanie koky v Kolumbii dosiahlo rekordnú úroveň, tento boom zaťažuje vzťahy s USA

BOGOTA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Pestovanie koky používanej na výrobu kokaínu dosiahlo v Kolumbii rekordnú úroveň. Vyplýva to z najnovšej správy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu zverejnenej v stredu.

Podľa jej údajov pestovanie koky stúplo v roku 2017 o 17 percent a rozšírilo sa na 171-tisíc hektárov. Mohlo by to znamenať, že produkcia kokaínu vzrástla odhadom až o 31 percent na 1 379 ton. Úrad tiež varoval, že tento vývoj by mohol negatívne ovplyvniť mierové snahy v krajine.

Tieto zistenia sa zhodujú s inou americkou správou zverejnenou skôr v tomto roku. Kolumbia je úzkym spojencom USA v Latinskej Amerike, boom produkcie koky však zaťažuje vzťahy medzi oboma krajinami. Kolumbia je najväčším producentom kokaínu na svete, pričom väčšina drog smeruje práve do Spojených štátov.