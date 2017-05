BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský spevák a hudobník Peter Cmorik zverejnil skladbu Spolu zostarnúť. Novinku napísal vlani na jeseň v dome s výhľadom na Devín a rieku Moravu. “

Spolu zostarnúť je opisom malých, zdanlivo všedných okamihov v živote páru, ktoré sú tiež vyjadrením lásky,” uviedol autor skladby, ktorú zložil pre partnerku, huslistku Danielu Lovlin, známu zo skupiny G-Strinx. Hudobníčka sa podieľala aj na nahrávaní piesne. “Keď som Danielke pustil demo, tak jej slza vybehla od dojatia, spoznala i bez ďalších slov, čo som chcel piesňou vyjadriť,” prezradil spevák.

O produkciu sa postaral Peter Bič, ktorý do skladby nahral aj gitary. Dvojica už v minulosti spolu koncertovala. “Práve počas spoločných hraní vznikla myšlienka, že by mi Peter mohol pomôcť s produkciou nových vecí. Poslal som mu vyše desať ukážok. Som rád, že sa mu páčili a Spolu zostarnúť je prvá z nich,” objasnil Cmorik.

Fanúšikovia a fanúšičky si k novinke môžu pozrieť aj videoklip, o ktorý sa postaral tím Moovi. “Chcel som, aby láska dvoch ľudí bola zachytená v každom veku, či je to detská školská láska alebo tá najdlhšia, láska našich starých rodičov. Video má evokovať takú snovosť, niečo, čo by sme si všetci priali a po čom túžime, aby nás naplnilo,” vyjadril sa rodák z Rožňavy. Spevák v súčasnosti pripravuje nový album, ktorý bude produkovať spomínaný Bič. “Prvýkrát budem CD vytvárať s mojou vlastnou kapelou. Konečne to bude tímová práca,” vyhlásil muzikant.

Peter Cmorik po prvý raz zaujal verejnosť v roku 2006 počas účinkovania v druhej sezóne súťaže Slovensko hľadá SuperStar, ktorú napokon aj vyhral. V rovnakom roku vydal aj debutový album Nádherný deň. Niekoľkonásobný držiteľ Zlatého slávika v kategórii Spevák roka má na konte tiež štúdiovky Žijem ako viem (2007), Jedno si želám (2009) a …o Tebe (2013).

Informácie pochádzajú od Janky Marczellovej a z archívu agentúry SITA.