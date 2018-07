Peter Sagan má už sto zelených dresov z Tour de France, 15. etapu si príliš neužil

CARCASSONNE 22. júla (WebNoviny.sk) – Peter Sagan nezadržateľne mieri za ziskom šiesteho zeleného dresu.

Po pondelkovom dni voľna si ho oblečie jubilejný stýkrát v etape na Tour de France, kde sa po prvý raz predstavil v roku 2012.

„Je to pre mňa výnimočná chvíľa stýkrát mať na sebe zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. Som na to hrdý a ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhajú,“ uviedol Peter Sagan na svojom facebookovom profile.

„Dnes som si to na trati príliš neužil. Šiel som do úniku, aby som pomohol Rafalovi Majkovi. Pred záverečným stúpaním sa začali útoky a pre mňa už bolo náročné udržať sa vpredu. Ak už teraz mám takmer toľko bodov, čo v roku 2016 (pozn. – vtedy ich na konci pretekov mal 470), chcem ich získať ešte viac. Do cieľa máme ešte šesť etáp,“ cituje Petra Sagana oficiálny portál TdF letour.fr.

