Peter Sagan nie je zdravotne v poriadku a pravdepodobne vynechá aj prestížne preteky Paríž-Roubaix

Elitný slovenský cyklista Peter Sagan stále nie je zdravotne fit a po klasike Okolo Flámska pravdepodobne vynechá aj iné prestížne jednodňové preteky Paríž-Roubaix naplánované na nedeľu 17. apríla. Informoval o tom web cyclingnews.com.

„Necítim sa dobre. Často som unavený a musíme prísť na to, prečo je to tak,“ povedal pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport 32-ročný žilinský rodák, ktorý je súčasťou francúzskeho tímu TotalEnergies.

COVID-19 prekonal dvakrát

Peter Sagan mal počas aktuálneho týždňa absolvovať etapové preteky nižšej úrovne Circuit de la Sarthe, aby sa na nich rozjazdil a dostal do formy, no už počas druhej etapy z podujatia odstúpil.

Nasledoval presun do Francúzska a tam by mal podstúpiť detailné vyšetrenia, ktoré by mali odhaliť príčinu stavu slovenského cyklistu.

Trojnásobný svetový šampión v januári 2022 druhýkrát prekonal ochorenie COVID-19, neskôr ochorel na podujatí Tirreno-Adriatico.

Vynechal dôležitú časť prípravy

Napriek tomu, že vynechal dôležitú časť prípravy na aktuálnu sezónu, veril, že pomaly sa dostane do formy. Odstúpil však z pretekov Gent-Wevelgem, potom ani nenastúpil na Okolo Flámska.

Podľa cyclingnews.com tak je len malá šanca, že sa predstaví na Paríž-Roubaix, keďže zdravie je jeho prioritou číslo jeden.