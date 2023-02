Petíciu Marcinkovej podpísalo už viac ako 53-tisíc ľudí. Bojuje za to, aby rodič mohol byť v nemocnici s dieťaťom

Poslanci Národnej rady SR budú vo štvrtok 2. februára rozhodovať o návrhu zákona, ktorý by garantoval právo detí mať pri sebe v nemocnici rodiča. V tlačovej správe o tom informovala strana Sloboda a Solidarita (SaS).

S návrhom prišla poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková (klub SaS), ktorá sa pred necelým týždňom obrátila na verejnosť prostredníctvom petície, čím mohli ľudia svojimi podpismi vyjadriť návrhu svoju podporu. K dnešnému dňu (streda, 1. februára) petíciu podpísalo už viac ako 53-tisíc ľudí. Strana SaS preto vyzýva poslancov, aby toto množstvo podpisov pri hlasovaní o návrhu zákona zohľadnili.

Marcinková uviedla, že taká obrovská podpora petície za veľmi krátky čas svedčí o tom, že verejnosti na tejto téme záleží. Poslankyňa dodala, že pre maloleté dieťa je prítomnosť rodiča v nemocnici jedným z kľúčových faktorov pri psychickom, ale aj fyzickom zvládnutí choroby.

„Dlhodobo sa na mňa obracajú rodičia, ktorí nemohli byť v nemocnici so svojimi deťmi a opisujú posttraumatické stavy, ktoré to u detí vyvolalo. Dokonca mi píšu aj dospelí ľudia, ktorí si takýto zážitok nesú so sebou z detstva a dodnes to v nich spôsobuje úzkostné pocity,“ uviedla Marcinková s tým, že v skutočnosti nejde o nič zložité, že chcú iba prisunúť rodičovi k lôžku dieťaťa stoličku, ak možnosti nemocnice nedovoľujú viac.

Chcú, aby rodič v procese liečby mohol „držať svoje dieťa za ruku, starať sa oň, odbremeniť zdravotnícky personál od niektorých úkonov a zmierňovať negatívne vplyvy, ktoré cudzie prostredie na proces zotavovania u dieťaťa má,“ uzavrela Marcinková.