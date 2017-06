Petr Sochora, Zásielkovňa.sk: Za úspech vďačíme predovšetkým ľuďom

Aké sú výhody a nevýhody online nákupov a na čo si majú dať zákazníci pozor? Spýtali sme sa Petra Sochoru, riaditeľa slovenskej Zásielkovne, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2011.

Bratislava, 21.6.2017 ( WBN/PR ) – Ľudí, ktorí nakupujú cez internet, stále pribúda. Tento trend získava na popularite, a to právom. Výhodou je jednoznačne pohodlie nákupu z domova, porovnanie cien a dnes už aj rýchlosť doručenia. Nevýhodou môže byť to, že narazíte na podvodný eshop, ktorý nie je nijako overený a vykazuje známky podvodu. To však dnes do veľkej miery eliminujú práve odberné miesta, kde má zákazník možnosť si tovar rozbaliť a skontrolovať si ho, či je v poriadku.

Zásielkovňa je lídrom na trhu, pôsobí v 9 krajinách, spolupracuje s viac ako 14 000 eshopmi. Existuje ešte méta, ktorú sa chystáte pokoriť?

Naším cieľom je, byť jednotkou v oblasti výdajných miest vo všetkých krajinách a vytvoriť unikátnu medzinárodnú sieť pobočiek. Postupne chceme pomáhať eshopom s logistikou do celej Európy. Ešte tento rok nás čaká ďalší rast našej pobočkovej siete v krajinách, kde sa už nachádzame.

Čomu vďačíte podľa vás najviac za to, že ste úspešní?

Určite ľuďom a „srdciarom“ vo firme, ktorí ťahajú za jeden povraz. Bez skvelého kolektívu by sme dnes neboli tam, kde sme.

Ako vidíte budúcnosť Zásielkovne na Slovensku? Bude mať rovnaký osud ako v Čechách?

Jednoznačne chceme aj tento rok potvrdiť jednotku na trhu v rámci pobočkovej siete a množstva obslúžených zákazníkov.

Čo podľa vás vaša spoločnosť považuje za svoj najväčší úspech?

Za hlavný úspech považujem to, akú skvelú službu robíme pre ľudí. Skutočnosť, že rastieme, poukazuje i na fakt, že sa služba predáva prakticky sama. Šetríme ľuďom čas i peniaze. Vďaka našej širokej sieti pobočiek majú zákazníci najlacnejší spôsob dopravy a to štandardne do 24 hodín. Taktiež pomáhame predajcom pritiahnuť nových potenciálnych zákazníkov, zvýšiť ich povedomie a tržby.

Aj keď boom eshopov stále rastie a z roka na rok stúpa počet tovaru predaného online, ešte stále viac nakupujeme v kamenných predajniach. Aká je podľa vás prognóza do budúcna? Zaniknú kamenné predajne úplne?

Častá otázka a trochu zbytočná obava. Vôbec by som sa toho nebál. Dnes internetoví predajcovia otvárajú kamenné predajne a vlastnia showroomy, pretože ľudia sa stále chcú na veci pozrieť, vyskúšať si ich, alebo si ich prevziať osobne na predajni. Skôr sa budú predajcovia prispôsobovať a jedno bez druhého nebude fungovať.

Istý čas ste žili v Kanade, teraz pomáhate domácim e-shopom expandovať na zahraničný trh. V čom sa hlavne líšia zákazníci za hranicami od tých slovenských?

Poliaci vyjednávajú aj pri nákupe online. Bez zľavy alebo pocitu výhodnej kúpy skoro ani nenakúpia. Rumuni majú radi luxus, chcú vyzerať dobre a vyrovnať sa západu. Každopádne iný kraj, iný mrav. V každom štáte sú zákazníci trošku špecifickejší, majú iné hodnoty a priority. Práve v rámci rôznych konferencií pomáhame slovenským eshopárom dávať osvetu o konkrétnych štátoch, ich zvykoch a tiež základné informácie o legislatíve a podobne.

Ste bývalý športovec. Je niečo z tohto obdobia, čo vás posunulo ďalej a vďaka čomu ste tam, kde ste?

Určite disciplína a schopnosť fungovať v kolektíve. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Človek musí drieť a bojovať, aby sa presadil. Funguje to tak aj v biznise. Nič vám neleží pri nohách, takže je potrebné ísť si za svojimi cieľmi a nenechať sa odradiť prekážkami, ktoré sa vyskytnú na ceste.

Existuje firma, ktorá je vám vzorom a od ktorej sa môžete učiť?

V rámci nášho biznisu sme de facto priekopníci. Na všetko musíme prísť často sami a o to je to niekedy náročnejšie a väčšia výzva. Na druhú stranu je na tom krásne, že robíme niečo nové. Hľadáme nové cesty a inovácie, tak aby na konci dňa bol nejaký prínos pre spoločnosť a zákazníkov.

Ústrednou myšlienkou spoločnosti je „pomáhať“. Aj vďaka vám je teraz čoraz viac ľudí, ktorým vaša služba urobí radosť rýchlym a presným doručením bez čakania. No táto myšlienka pomoci sa pretavila aj do podoby zaujímavého projektu, kde ste v spolupráci s OZ Proti prúdu rozdali prostredníctvom rozsiahlej siete výdajných miest a kuriérov po celom Slovensku plecniaky ľuďom bez domova. Chystáte podobný projekt aj do budúcna?

Celkovo vnímame spoločenskú zodpovednosť pomáhať. Chceme i naďalej podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Záleží však aj na našich možnostiach. Nedávno sme podporovali Peříčkový týden v rámci charitatívneho projektu pomztedetem.cz na podporu ohrozených a znevýhodnených detí. Tento rok tiež pomôžeme viacerým projektom o ktorých sa určite dozviete.