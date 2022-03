Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová na seba narazia vo švajčiarskom Lenzerheide, na programe je super G a „obrák“

Po zimných olympijských hrách v Pekingu opäť prichádza ku konfrontácii dvoch najlepších lyžiarok aktuálnej sezóny Svetového pohára.

Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová majú na svojom konte rovnaký počet bodov v priebežnom hodnotení SP (1026) a pred sebou výzvu v podobe posledných ôsmich pretekov nabitej sezóny v rámci troch zimných stredísk.

Pre Vlhovú bola prioritou olympiáda

Shiffrinová neštartovala na minulotýždňovom podujatí v Crans Montane, kde boli na programe dva zjazdy. Vlhová si v nich pripísala body za 29. resp. 16. miesto, čím sa dotiahla na svoju americkú rivalku.

Obe veľké súperky sa stretnú už tento víkend vo švajčiarskom Lenzerheide, kde sa minulú sezónu konalo finále Svetového pohára a Petra Vlhová má na toto miesto iba pekné spomienky. Po dlhej sezóne vybojovala historicky prvý veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli.

V tej prebiehajúcej bola pre ňu priorita zisk olympijskej medaily, na prípadnú obhajobu veľkého glóbusu sa chcela sústrediť až po ukončení ZOH v Pekingu a to sa aj deje. Vo Švajčiarsku je na programe v sobotu od 10.00 h super-G a v nedeľu obrovský slalom (1. kolo o 10.00, 2. kolo o 13.30).

„Chcem sa koncentrovať najmä na obrovský slalom, aby to bolo počas najbližších troch týždňov čo najlepšie. Bude to ťažké, ale pôjdem od pretekov k pretekom. Budem sa snažiť do toho dať maximum a na konci sa uvidí,“ uviedla Petra Vlhová pre RTVS ešte po pretekoch v Crans Montane.

Ráta sa každý oblúk na trati

„Vieme, že od najbližších pretekov sa už ráta doslova každý oblúk na trati v boji o celkové víťazstvo. Veríme, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky,“ doplnil tréner Mauro Pini.

Jeho zverenka v predstihu získala malý krištáľový glóbus za slalom a na zimných olympijských hrách vybojovala vytúžené zlato v rovnakej disciplíne.

Z Pekingu sa napokon rozhodla odísť skôr, neabsolvovala alpskú kombináciu, kde patrila k najväčším ašpirantkám na cenný kov a doma načerpala sily na obhajobu veľkého glóbusu.

Cesta Američanky pod piatimi kruhmi bola odlišná. Predstavila sa vo všetkých piatich individuálnych pretekoch, ale dokončila iba dva z nich. V technických disciplínach pohorela a vypadla už v prvých bránkach.

Shiffrinová chce opäť víťaziť

V Číne zostala do konca, absolvovala aj tímovú súťaž, kde Američania obsadili nepopulárne štvrté miesto. Rozhodnutie slovenskej reprezentantky odísť pred koncom olympijského turnaja označila za múdre.

„V Pekingu som zlyhala a vyzerá to tak, že štyri roky roboty vyšli nazmar. Chcela som príliš veľa a mala som dosiahnuť lepšie výsledky. Verím, že to zlé už mám za sebou a začnem opäť víťaziť,“ cituje Shiffrinovú portál denníka Berner Oberländer.

Dvadsaťšesťročná Američanka sa v aktuálnom ročníku Svetového pohára predstavila v disciplíne super-G šesťkrát. Jej najlepším umiestnením bolo tretie miesto vo dvoch pretekoch v St. Moritzi.

Okrem zastávky v Cortine d’Ampezzo vždy skončila v elitnej desiatke. Naproti tomu, Vlhová štartovala iba raz v Zauchensee, kde obsadila 18. priečku.

Rozdiel tridsiatich bodov

Výsledky v obrovskom slalome takisto hovoria mierne pre Shiffrinovú. Vyhrala prvé dve súťaže Svetového pohára v Söldene a Courcheveli a v priebežnom hodnotení disciplíny jej patrí tretia priečka.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša na ňu na štvrtom mieste stráca 30 bodov. Trikrát stála na stupňoch víťazov, najlepším výsledkom je pre ňu druhé miesto z Lienzu a Kronplatzu.