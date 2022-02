Vlhová stiahla náskok Shiffrinovej v boji o veľký glóbus, prvý zjazd v Crans Montane vyhrala Ledecká

Česká reprezentantka Ester Ledecká zvíťazila v sobotnom zjazde Svetového pohára alpských lyžiarok vo švajčiarskej Crans Montane.

Ledecká zvládla takmer dva a pol kilometra dlhú trať s viacerými nebezpečnými zákrutami a skokmi o 21 stotín sekundy rýchlejšie ako Nórka Ragnhild Mowinckelová a 42 stotín sekundy pred Rakúšankou Corneliou Hütterovou.

„Tréningy mi nevyšli, ale krásne počasie na štarte dnešných pretekov mi zdvihlo náladu. Minulý rok som preteky v Crans Montane nedokončila, ale teraz je z toho prvé miesto,“ komentovala v prvom televíznom interview Ledecká.

Vlhová získala dva body

Slovenka Petra Vlhová skončila na 29. mieste, keď za víťazkou zaostala o 2,49 s. Do hodnotenia Svetového pohára si 26-ročná Liptáčka pripísala 2 body a stiahla náskok Mikaely Shiffrinovej na čele na 15 bodov.

Američanka po nečakanom bezmedailovom vystúpení na ZOH 2022 v Crans Montane chýba. Na treťom mieste v hodnotení bojov o veľký glóbus je Talianka Sofia Goggiová, ktorá skončila v sobotu dvanásta.

Víťazná Ledecká ovládla tretie preteky Svetového pohára v kariére, druhé v zjazde a prvé od 20. decembra 2020. Vtedy vyhrala super G vo francúzskom Val d’Isere.

Najznámejšia športová zimná obojživelníčka nedávno na ZOH v Pekingu potvrdila úlohu najväčšej favoritky v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu, ale v zjazdovom lyžovaní zostala dvakrát tesne za medailovými priečkami. V kombinácii bola štvrtá a v super G ako obhajkyňa zlatej medaily z Pjongčangu 2018 piata.

Pred skokom vyšla z línie

Obhajkyňa veľkého glóbusu Vlhová absolvovala v tejto sezóne Svetového pohára predtým iba jedny preteky v zjazde, v polovici januára skončila v rakúskom Zauchensee na 26. mieste.

Absencia najazdených kilometrov v rýchlosti sa ukázala ako dôležitý faktor v sobotu v Crans Montane, kde sa ambiciózna Slovenka s číslom 20 zaradila po svojej jazde na predposledné miesto priebežného poradia a napokon po odjazdení kompletného poľa 51 pretekárok spadla na výslednú 29. priečku. Čerstvá olympijská šampiónka v slalome sa na trati nevyhla viacerým zaváhaniam. To najmarkantnejšie prišlo pred prvým skokom, keď vyšla z ideálnej línie a takmer sa ocitla mimo trate.

„Úprimne poviem, že to bolo nič moc… Takmer som spadla, keď som pred skokom vyšla z línie a stratila som rýchlosť do roviny. S trénerom sme si pozreli tú chybu, keď som si takmer priľahla vnútornú lyžu a potom chvíľu hľadala stabilitu. Snažím sa zlepšovať každým dňom, ale je ťažké nájsť správnu líniu od štartu až do cieľa,“ zhodnotila Petra Vlhová pre ŠPORT v RTVS.

Šancu na lepší výsledok bude mať Vlhová už v nedeľu, keď je v Crans Montane od 10.00 h na programe ďalší ženský zjazd.