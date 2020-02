Petržalský Černobyľ má vlastnú aplikáciu

Bývate v Bratislavskej Petržalke, Jarovciach, Rusovciach? Odporúčame stiahnuť si novú aplikáciu. Vďaka nej budete vedieť, ako veľmi ste ohrození azbestom, ktorý spôsobuje rakovinu v reálnom čase a v mieste, kde sa práve nachádzate.

Petržalský Černobyľ – aj tak by sa dala nazvať skládka na konci Petržalky. V skládke sa preukázateľne nachádza azbest. Je otvorená, rozrytá a vážne ohrozuje zdravie ľudí, ktorí bývajú v okolí. „Umelý kopec,“ ako sa ľudovo nazýva, bol roky zarastený a relatívne zakonzervovaný. Azbest z kopca však už druhý rok vážne ohrozuje zdravie obyvateľov.

LINK na aplikáciu: http://bit.ly/AppUmelyKopec

Aplikáciu, s podporou aktivistov, spustil Peter Majtán, kandidát za OĽANO a zároveň sa pustil do boja s úradmi. „Otvorená skládka je problémom nás všetkých. Azbest sa v skládke potvrdil a nechápem, prečo nebola skládka hneď zaizolovaná. Stačí malý vietor a prach zo skládky spolu s azbestom ľudia v bezprostrednom okolí dýchajú. Drobné čiastočky sa im dostávajú do pľúc a potenciálne spôsobujú rakovinu.“

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zaradila azbest do karcinogénov 1. skupiny. Prejavy rakoviny z dôvodu vdýchnutia azbestu sa môžu prejaviť až o 20 – 40 rokov. Bohužiaľ, väčšinou už v 4. štádiu rakoviny, keď je osud postihnutého nezvratný. „V tesnej blízkosti sú obytné domy, kde žijú najmä mladé rodiny a v tesnom susedstve skládky je aj materská škôlka. Okolo kopca chodia kočíkovať svoje deti mamičky,“ dodáva Majtán.

Peter Majtán spustil verejnú petíciu a podal oficiálnu žiadosť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia o vydanie rozhodnutia o okamžitom prekrytí, prípadne o dočasnom zakonzervovaní otvorených „útrob“ umelého kopca. Petíciu po prvých dňoch jej spustenia podpísalo už vyše 350 občanov.

Petícia: http://bit.ly/PeticiaKopec

„Je zarážajúce, že úrady, ktoré nás majú chrániť, nekonajú, a tak vystavujú riziku celú spádovú oblasť Petržalky ako aj ľudí prechádzajúcich okolo. Azbest v skládke je, o tom niet pochýb, prečo ale nie je zaizolovaný, je už záhadou. Takto vyše 200 tisíc ľudí je pri každom nádychu vystavených rakovinotvornému azbestu,“ dodáva Majtán.

Obsah kopca tvorí odpad zo starej Petržalky, Matadorky, dávnych poľnohospodárskych družstiev a z ďalších 4 skládok v Petržalke. Pred dvoma rokmi sa začali bagrovacie práce spojené s drvením odpadu zo skládky, čím došlo k uvoľňovaniu nebezpečného azbestu. Dostáva sa tak do pôdy, ale najmä sa dostáva do ovzdušia. Jemné vlákna azbestu sa zapichnú do pľúc a vzniká rakovina pľúc, pohrudnice. Prejavy rakoviny z dôvodu vdýchnutia azbestom sa môžu prejaviť až o 20 až 40 rokov. Bohužiaľ, väčšinou už v 4. štádiu rakoviny.

Azbest bol nameraný aj v okolí kopca a nielen priamo na ňom. Merania realizovala v roku 2018 spoločnosť ALS na žiadosť Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie podozrenia z trestného činu nakladania s nebezpečným odpadom, týkajúceho sa, okrem iného, aj uvedeného „umelého kopca”.

