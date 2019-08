Petržalský festival bude o hudbe, behu a dobrej zábave

Neviete sa rozhodnúť či ísť na hudobný festival, bežecké podujatie alebo na zábavný program pre deti? Navštívte 7.-8. septembra Petržalský festival a užite si mix zážitkov bez toho, aby ste si museli vybrať, počas jedného víkendu.

Dostihová dráha v Petržalke začiatkom septembra ožije multižánrovým festivalom. Rytmus, No Name, FÍHA tralala so skupinou Baby Band, Majk Spirit + H16, Polemic, Ego, Plexo, Medial Banana, Sima, Gladiátor, Mici a Mňau – v programe sa nájde niečo pre každého. Na jednom mieste sa zídu najobľúbenejší hudobní interpreti všetkých generácii, dobré jedlo, ale aj šport.

Na festivale si aj zabeháte

Nadšenci behu si majú na výber až tri trasy a to 1 míľu/1600 metrov, 3 míle/4800 metrov a 6 míľ/9600 metrov. Prihlásiť môžete nielen seba, ale aj deti, pretože súčasťou pretekov sú aj detské behy.

V cene bežeckej vstupenky je aj celodenný vstup na festival – môžete si vybrať z jednodňového alebo dvojdňového lístka a okrem behu si vychutnáte aj nezabudnuteľnú atmosféru prvého hudobno-zábavného festivalu svojho druhu v Petržalke.

Deti vezmite so sebou

Okrem obľúbených detských interpretov sa dostihová dráha zaplní aj workshopmi, tvorivými dielňami pre deti a kúzlami Kúzelníka Petra, pesničkami Sníčka Hugo či vtipmi Šaša Jara. Bude sa spievať, tancovať, kúzliť – o zábavu na celý víkend máte postarané. Súčasťou budú aj detské behy. Deťom sa krásnymi hudobnými predstaveniami ukážu aj postavičky z Ľadového kráľovstva, a známa rybka Dory v hudobnom príbehu Do rozprávky s Dory.

O jedlo a nápoje bude postarané tiež. Z domu si nič nosiť nemusíte. Dostihová dráha bude plná stánkov s dobrotami a keď vám to nebude stačiť, Súťaž vo varení guľáša sa o váš hlad určite dobre postará. Na predaj je ešte 50 zľavnených vstupeniek.

Viac info na: www.petrzalskyfestival.sk

Nezabudnite sledovať www.petrzalskyfestival.sk a pre vždy čerstvé novinky a informácie zo zákulisia lajknite FB a IG profil alebo #petrzkafest #petrzalskyfestival2019.

1 udalosť | ∞ možností

*Pozn. Areál je kapacitne obmedzený, pri vypredaní kapacity nevieme zaručiť predaj vstupeniek na mieste konania.

