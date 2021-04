Philip Morris na Slovensku povedie Petr Šedivec. Cieľom personálnych zmien je ďalší rozvoj segmentu produktov so zníženým rizikom

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. sa s účinnosťou od 1. apríla 2021 stáva Petr Šedivec. Jeho predchodca na tejto pozícii, Xavier Ducarroz, sa vracia do centrály materskej spoločnosti v Lassaune, kde zaujme pozíciu viceprezidenta EÚ pre obchod.

Tieto zmeny podporia globálnu stratégiu Philip Morris International zameranú na budovanie sveta bez dymu. Cieľom spoločnosti je sprístupniť čo najviac dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení klasických cigariet, bezdymové riešenia so zníženým rizikom.

Nové personálne nastavenie vytvára ideálne predpoklady pre ďalšie napĺňanie tejto vízie, tak na Slovensku, ako i v celom regióne EÚ. Petr Šedivec bude zodpovedať za dlhodobú stratégiu na slovenskom trhu, zatiaľ čo Xavier Ducarroz bude riadiť rozvoj celého segmentu bezdymových riešení so znížením rizikom na európskej úrovni.

„Som presvedčená, že Petr Šedivec so svojimi skúsenosťami v oblasti financií, obchodu a úprimným zapálením ponúkať dospelým fajčiarom lepšiu voľbu bude veľkým prínosom pre budovanie sveta bez dymu na Slovensku. Zároveň chcem poďakovať Xavierovi Ducarrozovi za dosiahnuté úspechy. Jeho veľké srdce, trpezlivosť a hlboké biznisové znalosti nám pomohli dosiahnuť mimoriadne výsledky a pripraviť pôdu pre naše ďalšie spoločné úspechy. Rovnako si vážim prístup, akým sa Xavierovi podarilo previesť náš lokálny tím zložitou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.“, uviedla generálna riaditeľka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko, Andrea Gontkovičová.

„Som poctený, že môžem prevziať vedenie Philip Morris na Slovensku. V napĺňaní našej vízie sveta bez cigaretového dymu sa nám na Slovensku podarilo ubehnúť už veľký kus cesty. Budem sa usilovať o to, aby sme ponuku našich vedecky podložených bezdymových riešení a s nimi súvisiacich poskytovaných služieb na Slovensku naďalej rozširovali a vylepšovali. Som presvedčený, že to najlepšie našich zákazníkov ešte len čaká.“, uviedol Petr Šedivec.

„Chcem poďakovať všetkým našim obchodným partnerom a zákazníkom na Slovensku za prejavenú dôveru. Rovnako moje ďakujem patrí všetkým kolegyniam a kolegom. Tento skvelý tím stojí za všetkým, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Teší ma, že som mohol byť pri uvedení zariadenia IQOS a stáť tak pri prvých krokoch v budovaní bezdymovej budúcnosti Slovenska. Som rád, že vedenie môžem odovzdať práve Petrovi s jeho hlbokou znalosťou našich zákazníkov, produktov, hodnôt a vášňou pre spoločnosť. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu v rámci Philip Morris.“ , uviedol Xavier Ducarroz.

Petr Šedivec pracuje v spoločnosti Philip Morris viac ako 10 rokov. Prešiel rôznymi pozíciami v oblasti financií – od plánovania, analýzu až po projektový manažment a stal sa jedným z hlavných pilierov transformácie spoločnosti v regióne strednej Európy. V roku 2010 nastúpil do českej pobočky na pozíciu Manager Planning and Business Development. O tri roky neskôr pôsobil ako Manager Commercial Intelligence a od roku 2016 ako Manager Business Development and Planning RRP pre ČR, Maďarsko a Slovensko. V apríli 2018 sa ujal funkcie finančného riaditeľa pre uvedené trhy.

Xavier Ducarroz začal svoju prácu pre Philip Morris v roku 1998 v rodnom Švajčiarsku a odvtedy získal rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodu a marketingu. Zodpovedal za riadenie obchodných aktivít na trhoch, ako sú Švajčiarsko, Veľká Británia, a Portugalsko. V roku 2015 sa ujal vedenia komerčných projektov v centrále spoločnosti v Lausanne. Zohral zásadnú úlohu pri transformácii spoločnosti smerom k produktom so zníženým rizikom v regióne EÚ. Na pozícii generálneho manažéra pre Slovensko, ktorú prevzal v roku 2018 sa pričinil k úspešnej komercializácii zariadenia IQOS. Jedným z jeho mnohých úspechov je spôsob, akým sa mu darilo čeliť výzve pandémie COVID-19, keď sa slovenská pobočka popri zabezpečení interných procesov a udržania angažovanosti zamestnancov zapojila aj do spoločensky zodpovedných projektov pre zraniteľné komunity.

