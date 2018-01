Philippe Coutinho mení dres, FC Liverpool a FC Barcelona sa dohodli na prestupe

BARCELONA 6. januára (WebNoviny.sk) – Podľa agentúry AP sa kluby FC Liverpool a FC Barcelona dohodli na podmienkach prestupu brazílskeho ofenzívneho stredopoliara Philippa Coutinha do katalánskeho veľkoklubu. Celková suma transferu by mala byť 160 miliónov eur, z toho rovná štvrtina len ako možné bonusy.

Samotný hráč údajne súhlasil s tým, že prispeje sumou 15 miliónov eur, aby mohol odísť do FC Barcelona. Brazílčan už údajne odletel z Anglicka do Španielska a v nedeľu by mali definitívne potvrdiť jeho príchod na Camp Nou.