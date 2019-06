Piati uchádzači o post ústavných sudcov na verejné vypočutie neprídu, je medzi nimi aj Procházka

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Minimálne päť uchádzačov o post ústavných sudcov zo 16 prihlásených sa nezúčastní na pondelňajšom verejnom vypočutí pred poslancami Národnej rady SR, ktoré je naplánované na 17. júna.

Uviedol to na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook člen parlamentného ústavnoprávneho výboru a poslanec Alojz Baránik (SaS). Podľa jeho slov je to aj v dôsledku predošlých neúspešných volieb v pléne parlamentu.

Poslanci zatiaľ vybrali 12 mien

Poslanci NR SR hľadali chýbajúcich sudcov v tomto roku už trikrát, pričom z požadovaného počtu 18 kandidátov zvolili iba 12. Na Ústavnom súde SR stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich a košická inštitúcia funguje preto od februára v obmedzenom režime. Zákonodarcov čaká v poradí už štvrtá voľba sudcov na blížiacej sa júnovej schôdzi.

„Na vypočutí uchádzačov o funkciu ústavného sudcu sa podľa zaslaných ospravedlnení nezúčastní Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Peter Melicher, Edita Pfundner a Radoslav Procházka. Je to následkom nielen toho, že v dôsledku odmietnutia zvolenia potrebného počtu kandidátov je proces extrémne frustrujúci, ale aj toho, že aj tí, ktorí sa v minulosti ospravedlnili z vypočutia, boli nakoniec zvolení. Veľmi oceňujem to, že napriek tomu tí najserióznejší bez reptania pravidlá stanovené zákonom dodržujú,“ napísal poslanec Baránik na sociálnej sieti. Ústavnoprávny výbor parlamentu má totiž iba poradnú funkciu, teda aj napriek ospravedlneniam posunie do pléna všetkých uchádzačov, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky.

Pred výbor pôjde 11 uchádzačov

Účasť na vypočutí nie je jednou z nich. Všetci menovaní sa už uchádzali o post na Ústavnom súde SR v predošlých voľbách.

Členovia výboru, ktorí vypočúvajú uchádzačov, riešili problematiku ich účasti či neúčasti už viackrát. Na to, aby parlamentné plénum rozhodovalo iba o tých kandidátoch, ktorí sa pred poslancami prezentovali, apelovala aj Kancelária prezidenta.

Aj napriek tomu poslanci ústavnoprávneho výboru, v ktorom má vládna koalícia väčšinu, odhlasovali, že účasť nie je povinná.

Predpokladá ju však zákon a aj preto výbor vypočúva tých uchádzačov, ktorí sa už predstavili v predošlých voľbách. Pred poslancov predstúpi v pondelok 17. júna iba jedenásť uchádzačov, pričom počet ospravedlnených nemusí byť definitívny.

Viac o téme: Voľba ústavných sudcov