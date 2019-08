Piešťanské Čajky si po tretí raz zahrajú EWBL, chýbať bude minuloročný víťaz TTT Riga

Basketbalistky družstva Piešťanské Čajky si zahrajú po tretí raz za sebou Európsku ženskú ligu EWBL. Vedenie súťaže EWBL vo štvrtok oznámilo oficiálne vyžrebovanie súťaže v nasledujúcej sezóne.

TTT Riga sa zo súťaže odhlásil

Z neho vyplýva, že v A-skupine, kde sú aj Piešťanské Čajky, nastala jedna zmena. Minuloročný víťaz TTT Riga z Lotyšska sa na poslednú chvíľu odhlásil zo súťaže. Ním uvoľnené miesto zaujme iný lotyšský tím – Liepaja LSSS. Informoval o tom web slovenského účastníka tejto súťaže.

Piešťanské hráčky budú v A-skupine súperiť s klubmi Liepaja LSS (Lotyšsko), Žabiny Brno (Česko), Dinamo Moskva (Rusko), Orange Lions (Holandsko), Horizont Minsk (Bielorusko), PINKK Pécsi (Maďarsko) a nováčikom súťaže Nika Siktikvar (Rusko).

Čajky sa predstavia na prvom turnaji v Brne

Formát súťaže bude opäť pozostávať z troch turnajov v rámci základnej časti a následného play-off. Už teraz je známe, že Čajky sa predstavia na prvom turnaji v Brne (3.- 6. 10. 2019), druhý turnaj budú hostiť v piešťanskej Diplomat aréne od 29. 11. do 1. 12.2019 a na tretí vycestujú do lotyšskej Liepaje hneď v úvode roka 2020 od 9. do 11. januára.

Z každej skupiny postúpia štyri najlepšie družstvá do štvrťfinále play-off, po ktorom súťaž vyvrcholí finálovým turnajom Final Four, ktorý je plánované na 21. – 22. narca 2020.