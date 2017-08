Pistoriusa previezli z väznice do nemocnice, pre bolesti strávi noc na pozorovaní

PRETÓRIA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Niekoľkonásobného paralympijského medailistu atléta Oscara Pistoriusa previezli z väznice do nemocnice, keďže športovec sa sťažoval na bolesti hrudníka.

Rodák z Johannesburgu, ktorý si odpykáva druhý zo šiestich rokov trestu odňatia slobody za vraždu jeho priateľky Reevy Steenkampovej z februára 2013, absolvoval vyšetrenia a v zdravotnom komplexe strávi noc pod dohľadom odborného personálu.

Pistorius sa mal pôvodne z nemocnice vrátiť do cely už vo štvrtok, no napokon sa lekári rozhodli, že si ho dočasne ponechajú v medicínskom centre. Detaily o zdravotných komplikáciách účastníka OH 2012 v Londýne nie sú známe.