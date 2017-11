Do pizzerie narazilo auto vo vysokej rýchlosti, polícia a hasiči zasahovali pri nakrúcaní filmu

LONG BEACH 21. novembra (WebNoviny.sk) – Polícia v Long Beach v štáte New York zasahovala pri havárii, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, bola len súčasťou nakrúcania filmu.

Policajti aj hasiči dorazili do centra mesta na základe hlásení od občanov, že do pizzerie a zmrzlinárne Slices & Ices vrazilo vo vysokej rýchlosti auto. Išlo pritom o scénu z pripravovanej komédie We Are Unsatisfied (2018) v hlavných úlohách s Benom Schwartzom a Billym Crystalom.

Polícia neskôr vysvetlila, že síce o nakrúcaní filmu vedela, ale aj tak musela preveriť, či havária, ktorú jej nahlásili, nebola skutočná.