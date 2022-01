Plagát nového filmu Svěrákových je výnimočne ilustrovaný

Vytvoriť zaujímavý filmový plagát, ktorý pritiahne do kín čo najviac divákov, býva pre tvorcov často tvrdý oriešok. Režisér nového filmu Betlehemské svetlo Jan Svěrák ale neponechal nič na náhodu. Oslovil renomovaného dánskeho ilustrátora Madsa Berga, ktorý si vo filme zamiloval situáciu, keď hlavný hrdina stvárnený Zdeňkom Svěrákom sedí v rakve. A tak už čoskoro diváci uvidia na plagátových plochách svojich kín nie úplne tradičný ilustrovaný plagát.

„Na filmových plagátoch dnes prevažujú fotky hercov, tak mi prišlo osviežujúce, urobiť filmový plagát čisto maľovaný. S otcom v hlavnej úlohe si to môžeme dovoliť, náš divák ho totiž spozná,

aj keď je len v siluete z profilu ako anglická kráľovná na známke,“ zveril sa so svojím rozhodnutím pojať filmový plagát snímky Betlehemské svetlo inak jeho režisér Ján Svěrák.

A prečo sa rozhodol osloviť práve dánskeho umelca? „Pôvodne sme mali tento film točiť ako medzinárodnú koprodukciu. Hľadal som preto dánskych tvorcov, aby sme splnili podmienky spolupráce. A našiel som napríklad charizmatickú herečku Patríciu Schumann pre rolu záhadnej Ludmily obdarenej nadprirodzenými schopnosťami. A potom ma pri surfovaní na internete oslovili retro art deco grafiky Madsa Berga,“ dodal Svěrák.

Foto: Magic Box

Že filmový plagát často rozhoduje o tom, či sa diváci na film vydajú alebo nie, vedia tvorcovia už dlho. Napriek tomu by dnes len menšia časť tých českých uspela vo svetovom meradle. Ilustrátor Mads Berg, ale akoby nadviazal na zlatú éru českého filmového plagátu, ktorá od 60. rokov minulého storočia dokázala plagáty povzniesť na umelecké diela. Ján Svěrák v tomto prípade nechal dánskemu umelcovi voľnú ruku. „Poslal som do Dánska scenár a Mads Berg si v ňom zamiloval situáciu, keď môj otec sedí v rakve, a chcel ju na plagát namaľovať. Prišlo mi to najskôr ako rúhanie, ale musel som súhlasiť s Madsonom, že to vystihuje čierny humor a fantastickosť Betlehemského svetla. A že tieto situácie v našom filme skutočne sú. Potom sme len na diaľku riešili, aby bol otec v kresbe na rozpoznanie a aby bolo jasné, že to, v čom sedí, nie je loďka alebo kufor,“ popísal vznik plagátu režisér.

Z koprodukcie s dánskou stranou nakoniec zišlo, ale dánski tvorcovia napriek tomu v projekte zostali. „Pre rolu Ľudmily sa vo filme jednoducho hodí tvár, ktorú divák ešte nepozná. A tvorba Madsa Berga sa zase hodí k nášmu filmu,“ dodal Jan Svěrák.

Snímka Betlémske svetlo dua Jan a Zdeněk Svěrákovi, v ktorom si hlavnú úlohu zahrali napríklad Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský či Jitka Čvančarová, bol natočený tento rok na jar. Do kín ho uvedie 3. 3. 2022 distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia. Koproducentom filmu je Česká televízia.

