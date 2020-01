PLANEO Elektro má v novoročnom výpredaji ceny pre každú peňaženku

Aj keď vám Vianoce spravili prievan v peňaženke, v PLANEO Elektro to nie je vôbec problém.

Veľký výpredaj v 50 predajniach PLANEO Elektro po celom Slovensku pokračuje. Až do konca januára nakúpite domáce spotrebiče, záhradnú techniku, hračky, kancelárske potreby, notebooky, počítače, mobily za cenu, o akej sa vám ani nesnívalo. A keď to vaša peňaženka napriek tomu nebude zvládať, zachránia to splátky bez navýšenia.

Kuchynský robot SENCOR – STM 7878BK vás v tejto akcii vyjde len na 299 eur, čo je o 23 % menej, ako bežná cena. Robí všetko, čo sa od dokonalého kuchynského pomocníka očakáva: hnetie, mieša, mixuje, šľahá, melie, má nástavec na klobásky aj chutné cukrovinky a na jeho výkonný 1000-wattový motor je až 6-ročná záruka bez príplatku.

Impozantne pôsobí beznámrazová americká chladnička PHILCO – PXI 4551 X s celkovým objemom 455 l. Vo svojej cenovej relácii je unikátom a teraz ju v PLANEO Elektro dostanete lacnejšiu o 20 % – len za 529 eur. Režimy na rýchle chladenie a mrazenie, dovolenkový režim, energetická trieda A+ a mimoriadne tichý invertorový motor so zárukou 10 rokov robia z tejto chladničky veľmi dobrú voľbu.

Perfektným zvukom napriek svojej malej veľkosti sa vyznačujú aj PC reproduktory YENKEE – YSP 2025. Hlboké basy a precízne výšky prehrávajú z mobilu, tabletu, počítača aj televízie. Pripojiť sa dajú cez Bluetooth alebo kábel s ovládaním cez diaľkový ovládač alebo intuitívne zboku reproduktora. Skvelé reproduktory za skvelú cenu 49,99 eur dostanete v PLANEO Elektro do 26.1.

Za rovnakú cenu je aj bezvreckový vysávač SENCOR SVC 730RD-EUE2. Cyklónový systém spolu s HEPA filtrom a 5-stupňovou filtráciou zachytávajú aj tie najmenšie častice prachu. Päťmetrový prívodný kábel a antikorová teleskopická trubica dávajú vysávaču akčný rádius 6,5 metra. Nádoba na prach je umývateľná, kábel má automatické navíjanie a motor pred prehriatím chráni tepelná poistka.

Perfektná kúpa je aj odšťavovač SAGE BJ410, zlacnený zo 199 na 69 eur. SAGE je renomovaná austrálska značka, známa kvalitou svojich výrobkov. Trojročná záruka na odšťavovač hovorí za všetko. Odšťavuje dvoma rýchlosťami, pre pohodlné dávkovanie surovín má široký otvor, šťavu zbiera do litrovej a odpad do trojlitrovej nádoby. Z ovocia dokáže vyextrahovať až 70 % živín, dôležitých pre vaše zdravie.

Hoci sa zima v tejto sezóne ešte poriadne neprejavila, netreba ju podceňovať. Prenosný teplovzdušný konvektor SENCOR – SCF 2001 vás zohreje v kancelárii, na chate, ale aj doma, keď prestane fungovať kotol alebo radiátor. Za cenu 29,99 sa oplatí kúpiť si ho v niektorej z 50 predajní PLANEO Elektro len tak pre istotu.

