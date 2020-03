PLANEO Elektro: Online predaj nám za 3 dni vzrástol o 300 %, najviac idú šijacie stroje

Pandémia koronavírusu zatvorila 50 predajní siete PLANEO Elektro, na druhej strane posilnila predaj cez jej e-shop. Na výnimočnú situáciu reflektuje aj dopyt. Mimoriadne vzrástol záujem o mrazničky, teplomery, čističky vzduchu, domáce pekárne a šijacie stroje.

Tvrdé opatrenia proti koronavírusu doľahli aj na najrýchlejšie sa rozvíjajúcu sieť elektropredajní PLANEO Elektro, ktoré celú aktuálnu situáciu plne chápe a podporuje. „Život sa nezastavil, iba spomalil. Zdravie je na prvom mieste aj u nás, veď sme ľudia. Pre našich zamestnancov sme tým, u ktorých je to možné, nariadili home office, pre pracovníkov prvého kontaktu sme zabezpečili rúška, dezinfekciu, aj podporu formou výživových doplnkov. Rúška a rukavice sú samozrejmosťou rovnako ako pravidelné dezinfikovanie priestorov firmy,“ hovorí Peter Matuška, riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO Elektro.

Zatvorením päťdesiatich predajní po celom Slovensku sa pozornosť záujemcov o elektrospotrebiče presunula na web www.planeo.sk. „Od zatvorenia predajní 14. marca vzrástol predaj cez e-shop o 300 %. Zákazníci aktuálne nakupujú to, čo potrebujú a my sa im snažíme vyjsť čo najviac v ústrety,“ objasňuje P. Matuška a dodáva: „Objednávky vybavujeme do 24 hodín, aby naši zákazníci pociťovali čo najmenší diskomfort.“

Zadarmo dopravia bombičku aj mrazničku

Ako ďalej uvádza, niekoľkonásobne vzrástol dopyt po mrazničkách, šijacích strojoch, teplomeroch, čističkách vzduchu a domácich pekárňach chleba. Aj preto v Planeo Elektro posilnili sekcie Domácnosť a Malé domáce spotrebiče. Zvýšený záujem problém nerobí, skladové zásoby sú dostatočne veľké. Matuška okrem týchto artiklov poukazuje aj na možnosť objednať si samostatnú, tzv. „rezervnú“ bombičku SodaStream, čím zákazníkom odpadá nutnosť chodiť do obchodu po perlivú vodu. Bez ohľadu na veľkosť tovaru a výšku objednávky je doprava zadarmo samozrejmosťou.

Funguje predaj na splátky, platia všetky akcie aj bonusy

Cez planeo.sk môžu zákazníci nakúpiť aj na splátky, fungujú bonusy ako Darček k tovaru či Cashback. „Všetky práve prebiehajúce akcie na webe planeo.sk sú v platnosti. Našim zákazníkom vychádzame v ústrety aj obrovským množstvom tovaru v akcii, možnosťou splátok, dopravou zadarmo na všetky objednávky bez obmedzenia a tiež ich môžem uistiť, že máme skladom dostatočné zásoby tovaru,“ vysvetľuje Matuška. Okrem toho v PLANEO Elektro posilnili aj zákaznícku podporu. „Robíme všetko pre to, aby ľudia nakupovali bezpečne z pohodlia domova. Správať sa zodpovedne je v tejto situácii veľmi dôležité,“ dodáva Peter Matuška.

Informačný servis