Plánujete kúpu kávovaru? Vyberte si ten správny a vyvarujte sa najčastejším chybám pri výbere

Plánujete kúpu kávovaru? Či už máte zálusk na plnoautomatický kávovar alebo na iný druh, nepodceňujte jeho výber. Vyberajte starostlivo.

Dnes už je bežné, že takmer každá domácnosť zaradila medzi svoje kuchynské vybavenie aj kvalitný kávovar. Využívajú ho najmä tí, ktorí si chcú vychutnať kvalitnú kávu v pohodlí domova. Výber kávovaru vie byť niekedy naozaj náročný. Je pre vás vhodný plnoautomatický kávovar alebo práve naopak, tento kávovar je pre vás úplne zbytočný? Pokiaľ sa aj vy trápite s touto otázkou, poradíme vám ako si vybrať kávovar a vyvarovať sa pri tom najväčším chybám, ktoré môžu nastať.

Napriek tomu, že výber kávovaru do domácnosti sa zdá jednoduchý, opak je pravdou. V prípade, že chcete naozaj kávovar ideálny pre vás, mali by ste si ujasniť, čo od stroja očakávate a aké máte nároky.

Najčastejšie chyby pri výbere kávovaru

Najčastejšou chybou, ktorá sa pri výbere kávovaru opakuje, že ľudia podľahnú trhu a marketingu a bez dôkladnejšieho výberu siahnu po prvom populárnom kávovare, ktorý sa na trhu nachádza. Tento kávovar môže byť kvalitný a výkonný, no nemusí vyhovovať vašim potrebám. Pre niektoré domácnosti, v ktorých sa urobí len niekoľko káv do týždňa, môže byť až moc dobrý a zbytočne drahý. Pre zarytých kávičkárov zase nemusí spĺňať nároky na chuť kávy.

Ďalšou častou nerozvážnosťou pri výbere kávovaru je, že sa zabudne zohľadniť priestor a dizajn kuchynskej linky. Napriek tomu, že si vyberiete kávovar podľa svojich predstáv, doma potom zistíte, že nemáte dostatočný priestor, kam ho uložiť alebo jeho prevedenie narušilo dizajn vašej kuchynskej linky. Preto je potrebné dostatočne si premyslieť, po akom kávovare siahnete.

Ešte pred kúpou si ujasnite, koľko času dokážete venovať príprave kávy a starostlivosti o kávovar. Ak si prípravu kávy naozaj užívate a záleží vám na dokonalom výsledku chuti a aróme, potom sú tu pre vás pákové kávovary. Práve tento druh kávovarov je pre tých najnáročnejších kávových alchymistov, príprava kávy je o niečo náročnejšia a zdĺhavejšia, ale vždy si pripravíte kávu podľa svojich predstáv a chutí.

V prípade, že si potrpíte na chutnej šálke kávy, no nemáte čas na zdĺhavú prípravu, potom by ste mali siahnuť po plnoautomatickom kávovare. Plnoautomatické kávovary sú plné moderných technológií, kvalitných ocelových mlynčekov na mletie kávy, vďaka čomu si viete pripraviť naozaj lahodnú kávu aj v pohodlí domova. Výhodou je, že pomocou jedného tlačidla si urobíte kávu presne podľa vašich predstáv. Kávovar sa automaticky prečistí a naviac, si môžete uložiť do pamäte údaje o svojej dokonalej káve, a tak si môžete byť istí, že vaša káva bude chutiť vždy rovnako lahodne.

Pokiaľ máte menej miesta, ideálne sú pre vás nespresso kávovary, ktoré nájdete v rôznych farebných prevedeniach a zaberajú naozaj len malý priestor. Tu však nezabúdajte, že budete potrebovať aj úložný priestor, kde budete skladovať kapsule do tohto typu kávovaru.

Čo si treba ujasniť pred kúpou kávovaru

Najčastejšie chyby, ktoré pri výbere kávovaru vznikajú, už poznáte. Pred tým ako sa vyberiete do obchodu pre ten svoj, ujasnite si odpovede na niekoľko otázok. A to najmä koľko káv denne sa chystáte pripravovať, postačí vám len príprava espressa alebo si radi dáte aj cappuccino, koľko času máte na prípravu kávy a hlavne aký je váš rozpočet. Keď budete mať odpovede na tieto otázky, váš výber bude ľahší, špecifickejší a je väčšia pravdepodobnosť, že si vyberiete stroj, ktorý zodpovedá vašim predstavám.

