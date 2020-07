Platby kartou v zahraničí. Čo ak vám kartu zhltne bankomat? 2. časť

Nefunkčné terminály, karta zhltnutá bankomatom alebo stratená karta. Na tieto situácie si dajte pozor! Banky.sk vám poradia, ako ich zvládnuť.

Banky neustále informujú o tom, že platby kartou sú výhodnejšie oproti používaniu hotovosti. Majú pravdu, avšak môžete naraziť aj na problémy spojené s používaním platobných kariet.

Nefungujúci terminál

Hoci banky podporujú platby kartou a mobilom, nie vždy sa dajú použiť. Sú obchodníci, ktorým POS terminál nemusí fungovať na všetky typy kariet. Problém môže byť aj s pouličnými automatmi na parkovanie. Takúto situáciu zažil čitateľ Banky.sk v Krakowe v Poľsku, keď sa spoliehal na to, že všade zaplatí kartou. Parkovacie automaty mali vypnuté alebo pokazené prijímanie platobných kariet a tak kvôli pár euro parkovného, musel zaplatiť poplatok za výber z bankomatu. Nehovoriac o tom, že bankomat mu vydal bankovky a do automatu potreboval mince….

Podobne môže mať človek problém aj s platbou v niektorých horských destináciách kde nemajú POS terminály. Slabý signál mobilného operátora však nemá vplyv na funkčnosť platby mobilom. Kartou v telefóne sa dá zaplatiť aj bez pripojenia na internet teda offline. Občas sa však musí človek pripojiť na sieť z dôvodu aktualizácie dát v platobnej aplikácii.

Zhltnutá a ukradnutá karta

Ak vám bankomat zhltne kartu v cudzine, alebo vám kartu ukradnú, čakajú vás starosti s vybavovaním novej. A samozrejme s tým spojené poplatky.

V zahraničí si dávajte pozor na chyby pri zadávaní PIN kódu. Pri troch chybných pokusoch vám bankomat kartu „zhltne“ a nemusíte ju dostať späť tak rýchlo ako na Slovensku. Pravidlá vydania karty, ktorú vám v zahraničí zadrží bankomat, určujú kartové spoločnosti a nie vaša banka. Zahraničná banka vám buď zadržanú kartu odmietne vydať alebo vám ju vráti znehodnotenú. Z bezpečnostných dôvodov.

V tomto prípade vás dokáže zachrániť druhá karta, alebo hotovosť. Ak plánujete v zahraničí ostať dlhšiu dobu, môžete požiadať svoju banku o poskytnutie núdzovej hotovosti. Túto službu však neponúka každá banka a tie, ktoré ju ponúkajú si za ňu účtujú vysoké poplatky, aj viac ako sto euro.

Ďalšia možnosť je využiť služby firiem ako Eurogiro či Western Union, prostredníctvom ktorých vám môžu poslať peniaze do zahraničia vaši príbuzní.

Ak platobnú kartu stratíte alebo vám ju ukradnú, mali by ste ihneď kontaktovať svoju banku a platobnú kartu zablokovať. Predídete tak jej zneužitiu. V minulosti bola blokácia možná len telefonicky, dnes môžete kartu zablokovať aj cez internet banking či mobilnú apku. Dajte si však pozor nato, akým spôsobom kartu zablokujete. „Platobnú kartu si môžu klienti u nás zablokovať priamo v aplikácii. Pokiaľ by ju medzičasom našli, rovnako si ju vedia aj odblokovať a následne ďalej používať. V prípade, že by kartu naozaj stratili, je potrebné kontaktovať naše call centrum, ktoré dá pokyn na vydanie novej platobnej karty,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, hovorkyňa 365.bank. Zároveň je potrebné nahlásiť stratu alebo krádež na polícii.

Vo väčšine bánk môžete požiadať o vydanie novej karty cez internet alebo telefonicky, ale nie každá vám ju doručí do zahraničia. Banky argumentujú bezpečnosťou. Poplatok za vydanie novej karty sa pohybuje vo výške cca 10-15 eur, za expresné vydanie si priplatíte ďalších 10-50 eur a za kuriéra vám banka bude účtovať skutočné náklady.

