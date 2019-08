Platy popredných manažérov v USA narástli za štyridsať rokov o vyše tisíc percent

Platy popredných generálnych riaditeľov firiem v USA za posledných 40 rokov stúpli o vyše tisíc percent, čiže takmer stokrát rýchlejšie ako zárobky obyčajných robotníkov. Vyplýva to zo štúdie americkej neziskovej organizácie Economic Policy Institute, o ktorej informuje portál cnbc.com.

V prípade riaditeľov 350 popredných amerických firiem ich platy, odmeny a predajná cena akcií, ktoré dostali, sa od roku 1978 do roku 2018 zvýšili o 1 007,5 percenta. Mzdy zamestnancov, ktorých liberálny Economic Policy Institute považuje za „bežných robotníkov“, za rovnaké obdobie stúpli iba o 11,9 percenta.

Výskumníci inštitútu Lawrence Mishel a Julia Wolfeová vyzvali na kroky, ktoré by zmenšili rozdiel v platoch. „Ekonomika by neutrpela nijakú škodu, ak by generálni riaditelia boli menej platení alebo viac zdaňovaní,“ napísali výskumníci.

Carol Rothová, šéfka poradenskej firmy Intercap Merchant Partners, však uviedla, že údaje organizácie Economic Policy Institute skresľuje niekoľko generálnych riaditeľov, ktorí získali veľké platové balíčky. Dodala pritom, že ak by sa ubralo na platoch generálnych riaditeľov a rozdelilo by sa to medzi tisíce robotníkov, aj tak by to mzdy robotníkov veľmi nezmenilo.