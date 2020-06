Plážové volejbalistky majú olympiádu na dosah, prišli však o manažéra a museli si nájsť prácu

Miloš Dubovec už nie je manažér najlepšej slovenskej beachvolejbalovej dvojice Natália Přidalová – Andrea Štrbová. Dubovec, ktorý je zároveň aj otec Přidalovej, skončil k 31. máju 2020 ako manažér tímu a taktiež sa aktuálne vzdal funkcie viceprezidenta a člena správnej rady Slovenskej volejbalovej federácie za plážový volejbal ako aj predsedu Rady plážového volejbalu SVF.

„Strávil som 12 rokov prácou na tom, aby sa beachvolejbalová dvojica, ktorej súčasťou je moja dcéra Natália Přidalová, dostala na olympijské hry. Cieľ je na dosah, dvojica je momentálne v rebríčku na postupovom mieste zaručujúcom účasť na OH v Tokiu. Ak by v dôsledku koronavírusu neboli OH preložené, štartovali by na nich,“ uviedol Miloš Dubovec v tlačovej správe.

Nezáujem o plážový volejbal

Doplnil tiež: „Tím sa dostal do finančnej situácie, keď si dievčatá boli nútené nájsť od 1. júna.2020 prácu, aby vykryli základné životné potreby. Dôvodom nie je pandémia, ale dlhodobý nezáujem zo strany prezidenta a vedenia Slovenskej volejbalovej federácie o reprezentačnú dvojicu a plážový volejbal. SVF síce deklaruje vo svojom rozpočte výdavky na plážový volejbal, avšak tieto peniaze do plážového volejbalu v skutočnosti vo schválenom rozsahu neinvestovala. To je hlavný dôvod, prečo sa vzdávam aj svojej funkcie viceprezidenta SVF pre plážový volejbal a predsedu Rady plážového volejbalu SVF. Napriek svojmu postaveniu a funkcii v štruktúrach SVF som nemal žiadnu možnosť a vplyv na rozdeľovaní schválených financií pre plážový volejbal. Chcem sa poďakovať všetkým partnerom ako aj Slovenskému olympijskému a športovému výboru a Športovému centru polície, kde dievčatá dostali podporu, bez ktorej by dievčatá úspešne kvalifikáciu určite nezvládli.“

Osud hráčok je na federácii

Sklamaný Dubovec poznamenal, že osud nádejných olympioničiek ponecháva plne v rukách Slovenskej volejbalovej federácie.

„Naša dvojica je v tomto momente na mieste znamenajúcom postup na olympijské hry a budem pozorne sledovať, ako s touto zodpovednosťou federácia naloží. Či využije príležitosť mať svojich športovcov na olympijských hrách, alebo si nechá túto jedinečnú udalosť ujsť a bude naďalej športovým zväzom, ktorý nikdy svojho športovca na OH nevyslal. Rád by som ešte dodal, že Slovensko má momentálne približne 17 športovcov kvalifikovaných na OH a ďalších približne 15-17 je tomuto cieľu blízko,“ dodal už bývalý manažér dua Přidalová – Štrbová.