Plíšková uštedrila Puigovej „kanára“, v druhom kole Wimbledonu nezaváhali ani ďalšie hráčky z Top 10

V ženskej časti „pavúka“ Wimbledonu potvrdzuje úlohu jednej z favoritiek turnaja Češka Karolína Plíšková. Nasadená trojka zdolala v 2. kole Portoričanku Monicu Puigovú jasne 6:0, 6:4 a v ďalšej fáze podujatia vyzve Taiwančanku Chsieh Su-wej.

Plíšková momentálne ťahá na trávnatom povrchu sériu siedmich triumfov za sebou bez straty jediného setu. Počas nej ovládla minulotýždňový turnaj v Eastbourne a zaujímavosťou je, že v tomto roku ju na tráve zdolala len jej dvojička Kristýna.

„Momentálne mi funguje prvý aj druhý servis, čo je určite obrovská pomoc. Stále by som však mohla zlepšiť svoj pohyb na kurte, ktorý mám na ostatných povrchoch lepší. Od Eastbourne sa však cítim dobre, rastie mi sebavedomie a potom to ide jednoduchšie. Zároveň si uvedomujem, že to takto ľahko nepôjde ďalej a v treťom kole musím podať opäť ešte lepší výkon,“ skonštatovala pre oficiálny web podujatia 27-ročná Češka.

V stredu nezaváhali ani ďalšie členky elitnej svetovej desiatky. Rumunka Simona Halepová sa však natrápila s krajankou Mihaelom Buzarnescuovou a na postup potrebovala tri sety. V takmer dvojhodinovom súboji zvíťazila 6:3, 4:6, 6:2. Ukrajinke Eline Svitolinovej pomohol k posunu do tretieho kola skreč Rusky Margarity Gasparianovej, ktorý prišiel v druhom sete za stavu 5:7, 6:5 a 40:15 z pohľadu nasadenej tenistky.