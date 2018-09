Po 20 rokoch zatvárajú Múzeum anjelov vo Wisconsine, pýši sa najväčšou zbierkou anjelov na svete

BELOIT 26. septembra (WebNoviny.sk) – V americkom Wisconsine tento víkend po dvadsiatich rokoch existencie zatvárajú Múzeum anjelov, ktoré sa pýši najväčšou zbierkou anjelov všetkých veľkostí a druhov na svete.

Dôvodom je nedostatok financií na jeho ďalšie prevádzkovanie. Srdcom celého projektu je dnes 87-ročná Joyce Berg, ktorá začala zbierať anjelov v roku 1976 spolu s jej dnes už nebohým manželom Lowellom. Joyce drží celosvetový rekord v počte nazbieraných anjelov, pričom jej zbierka sa zastavila na čísle 13 165.

Ako sa zverila pre agentúru Associated Press (AP), časť najobľúbenejších exponátov si nechá, no na predaj väčšej časti zbierky si už najala aukčnú spoločnosť. Zberateľka anjelov by bola len rada, keby sa našiel kupec, ktorý si privlastní čo najväčší počet exemplárov z jej zbierky, aby anjeli mohli zostať pokope.