Johanna Kontová je prvou Britkou v semifinále Wimbledonu po 39 rokoch

LONDÝN 11. júla (WebNoviny.sk) – Domáca tenistka Johanna Kontová nasadená ako šiesta zvíťazila nad rumunskou dvojkou žrebu Simonou Halepovou za 158 minút 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4 v mimoriadne dramatickom aj kvalitnom stretnutí utorňajšieho štvrťfinále dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Dvadsaťšesťročná maďarskými koreňmi disponujúca rodáčka z austrálskeho Sydney Kontová je prvou domácou semifinalistkou od roku 1978, keď sa to podarilo Virginii Wadeovej, hrdinke edície 1977.

Musela si vytvárať šance

“Momentálne mám sureálne pocity, ešte to len vstrebávam. Ukázalo sa, ako rýchlo sa v tenise môže všetko zvrtnúť. Jasne som vedela, čo pokúšam dosiahnuť bez ohľadu na to, či sa to bude vyvíjať mojím smerom. Neopúšťala som sa. Vopred mi bolo jasné, že Simona mi toho nedá sama nejako veľa. Musela som si utvárať šance a zopár ich aj využiť. Cítila som sa konzistentne v prístupe a celkovom počínaní. Neprestávala som si veriť,” povedala víťazka podľa BBC.

Vo štvrtok bude Kontová (7.) v britskej metropole čeliť 37-ročnej päťnásobnej miestnej šampiónke Venus Williamsovej (11.) z USA, proti ktorej má bilanciu 3:2, premiérovo sa stretnú na najrýchlejšom povrchu.

Britka sa ujala vedenia

Na Majors bola Kontová takto ďaleko už na melbournských Australian Open 2016. V All Engalnd Lawn Tennis and Croquet Clube dosiaľ bolo jej maximom vlaňajšie 2. kolo. V štatistike proti 25-ročnej dvojnásobnej finalistke parížskeho Roland Garros sa Britka ujala vedenia 3:2.

Treťou známou semifinalistkou je Španielka Garbine Muguruzová-Blancová, zmeria si sily s úspešnou z duelu medzi Slovenskou Magdalénou Rybárikovou a Američankou CoCo Vandeweghovou (zatiaľ 6:3, 2:2, pre dážď sa bude dohrávať neskôr v utorok pod zatiahnutou strechou Centre Courtu).

DVOJHRA ŽIEN – ŠTVRŤFINÁLE:

Johanna Kontová (V. Brit.-6) – Simona Halepová (Rum.-2) 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4 za 158 minút