Po postapokalyptickom sci-fi Mad Max prichádza George Miller do kín s očakávanou fantasy novinkou

Dlhých sedem rokov čakali fanúšikovia austrálskeho kreatívneho génia Georgea Millera na jeho ďalší film. Fenomenálny režisér, ktorý má na konte šiestimi Oscarmi ovenčenú snímku Mad Max: Zbesilá cesta, za ten čas nezaháľal a svojmu novému projektu s názvom Tritisíc rokov túžby sa venoval s plným nasadením. Film chcel „vypiplať“ do najmenších detailov, veď o jeho nakrútení sníval už od 90. rokov minulého storočia.

„George mal premyslenú každú jednu vrstvu, ktorú vo filme uvidíte. Všetko to, čo sme my herci, nemohli vidieť, napríklad špeciálne efekty, mal stránku za stránkou rozpísané. Samotný scenár, ktorý mám stále odložený, bol umeleckým dielom. George doň doplnil obrázky nádherných výtvarných diel z tritisícročnej histórie umenia a povedal nám: ,Toto je to, o čo sa snažím,‘“ opísal fascinujúci proces spolupráce so slávnym režisérom Idris Elba, ktorý si v snímkeTritisíc rokov túžby zahral jednu z hlavných postáv. O výsledku dlhoročného úsilia Georgea Millera aj celého štábu sa budeme môcť presvedčiť na vlastné oči v kinách už 1. septembra.

Prvé zábery z filmu Tritisíc rokov túžby naznačujú, že George Miller svoje najnovšie dielo natočil v podobnom divokom, excentrickom a vizuálne originálnom štýle, aký ho preslávil v kultovom sci-fi Mad Max: Zbesilá cesta z roku 2015. To bolo svojho času nominované na Oscara v desiatich kategóriách, pričom v šiestich z nich napokon prestížnu zlatú sošku získalo. Samotný režisér však tvrdí, že nenatočil ďalšieho Mad Maxa a že každý z jeho filmov je originálny a svojbytný.

„Mad Max sa odohrával prevažne v exteriéri, Tritisíc rokov túžby zase prevažne v interiéroch. V Mad Maxovi bolo málo dialógov, v tomto filme dostáva veľa priestoru rozhovor medzi dvomi hlavnými postavami. Mad Max zachytáva krátky časový úsek (tri dni a dve noci), tento príbeh sa zase odohráva tritisíc rokov,“ uviedol George Miller. „George je výnimočný filmár, ktorý sa neopakuje. Rád skúša niečo nové. Sám sa vzdeláva, študuje a skúma rozličné oblasti života a so svojimi poznatkami potom prichádza na pľac. Jeho schopnosť tvrdo makať, kým všetci ostatní spia, je obdivuhodná,“ dodal producent Doug Mitchell, ktorý s legendárnym austrálskym režisérom spolupracoval aj na jeho predchádzajúcich filmových projektoch.

Snímka Tritisíc rokov túžby v sebe kombinuje fantasy s prostredím orientu. Idris Elba v nej ako čarovný džin z fľaše rozpráva Tilde Swintonovej príbehy túžby naprieč históriou – od kráľovnej zo Sáby a Šalamúna, cez sultána Sulejmana I. a Osmanskú ríšu až po 18. storočie.

Osamelá intelektuálka, doktorka Alithea Binnie (Tilda Swinton), má striktne racionálny prístup k životu. Počas jednej vedeckej konferencie v Istanbule však zažije niečo, čo kompletne prevráti jej svet hore nohami a donúti ju spochybniť vlastné rozumové schopnosti. Na miestnom trhu si kúpi starožitný suvenír, z ktorého ako v rozprávke nechcene vypustí džina (Idris Elba). Ten jej ponúkne splniť tri želania výmenou za svoju slobodu. Neodolateľná ponuka má však háčik. Doktorka sa vyzná v mytológii a veľmi dobre vie, že s džinom sa neradno zahrávať bez následkov, keďže takto splnené priania sa väčšinou napokon obrátia proti tomu, kto si ich želal. Džin sa obhajuje tým, že jej začne rozprávať fantastické príbehy zo svojej minulosti a z histórie ľudí. Napokon sa Alithea predsa len nechá zlákať a vysloví želanie, ktoré obidvoch prekvapí…

„Ste pozvaní vstúpiť do nášho príbehu a verím, že vás zaujme. Tvrdo sme pracovali na obrazovej a zvukovej zložke filmu, na tom, aby boli v súlade. Snažili sme sa vyrozprávať príbeh, ktorý vás ,priklincuje‘ do sedadiel a ktorý s vami ostane aj po odchode z kina,“ odkazuje divákom režisér George Miller, podľa ktorého je návšteva kina „formou verejného snívania„.

Poďte si spolu s ostatnými Slovákmi „zasnívať“ aj vy. Originálna fantasy romanca, dobrodružný film a zároveň historický epos v jednom s názvom Tritisíc rokov túžby príde do našich kín už 1. 9. 2022.

