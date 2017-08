Po prázdninách s úsmevom v plnej paráde

BRATISLAVA 17. augusta 2017 (WBN/PR) – Nepozornosť alebo nepriaznivá zhoda okolností pri letných aktivitách nás ľahko môže pripraviť o zuby, či už takmer alebo úplne. Čo podniknúť, aby sme aj po dovolenke nasadili v škole a v práci „kompletný“ úsmev?

Úrazy zubov sú nepríjemné kedykoľvek a v každom veku a je pri nich dôležitá rýchla prvá pomoc. U detí sa zohľadňuje aj to, či ide o úrazy mliečnych alebo stálych zubov. Pri mliečnych to netreba brať tragicky, záleží však na rozsahu poranenia. Tu môže nastať problém, ak dôjde k strate viacerých zubov naraz. Napríklad pri vyrazení štyroch predných zubov, ktoré sú najviac viditeľné, je pravdepodobná komplikácia pri učení sa rozprávať, pri správnej výslovnosti. Keďže je takýto „poškodený“ úsmev na očiach, je aj často vystavený posmechu kamarátov. Ak úraz zasiahne zadné zuby, tu by mohol byť zádrhel pri žuvaní jedla. Z tohto je zrejmé, aj mliečne zuby majú svoje dôležité funkcie.

V prípade poškodenia stálych zubov takisto záleží na stupni poranenia

Ten najmiernejší typ poranenia je, ak si zub narazíme, nedochádza k jeho poškodeniu, no na skus je citlivý a okolo neho môže byť vystúpené ďasno. Je dôležité zub sledovať, preto aj pri narazení odporúčame navštíviť stomatológa. Ten za pár minút určí reálny stav. Určite pomôže pár dní jesť mäkššiu stravu, aby sme zub i ďasná zbytočne nedráždili a chodiť na kontrolu. Kedy si môžeme byť istí, že narazený zub nie je viac poškodený ako sme predpokladali, po mesiaci? „Mesiac je naozaj prikrátky čas. Postihnutý zub kontrolujeme chladovým, studeným podnetom či napríklad aj po roku reaguje na chlad. Ak áno, tak si môžeme povedať, že je v poriadku. Laicky vnímané, keď nervy reagujú je to na dobrej ceste,“ vysvetľuje MUDr. Alexander Schill, primár Schill Dental Clinic v Bratislave a v Žiline.

Najčastejšie sa v praxi lekári stretávajú s tým, že pacienti prídu so zubom, ktorý je zčasti ulomený, akokeby odštipnutý. Vďaka moderným materiálom a technológiám je možné tento defekt počas veľmi krátkej doby opraviť. Napríklad ak ide len o iba nepatrnú časť zuba, dokážu ho za pár minúť pomocou kvalitných estetických materiálov opraviť tak, že konečnom výsledku nie je poznať, ktorá časť zuba bola ulomená. Takáto rekonštrukcia je na dlhé roky, treba však pravidelne chodiť na preventívne prehliadky a v rámci nich sa viac sústrediť aj na stav takto reparovaného zuba.

„Ani v prípade že, dôjde k vyrazeniu celého zuba vrátane koreňa, nie je ešte nič stratené a môžeme zub ešte zachrániť. Treba vyrazený zub pochopiteľne nájsť a vyhľadať okamžite lekára, maximálne do dvoch hodín. Za ideálnych okolností sa zub vráti späť do zubného lôžka, príjme sa, prihojí a môže slúžiť ďalej. Samozrejme, že sa zub v lôžku fixuje malou špeciálnou dlahou od jazyka, aby ju nebolo vidieť, takže je prilepený k susedným zubom a na prvý pohľad nevidno žiadne lepidlo, pretože je dobre schované a pevné,“ vysvetľuje odborník. Ako takýto zub bezpečne dopraviť k lekárovi? „Určite ho stačí opláchnuť vodou, zdržme sa akejkoľvek dezinfekcie domácimi prostriedkami, dajme ho do nejakej nádoby buď so slinami alebo napríklad s mliekom. Prirodzené, aj keď niekomu nie príliš príjemné, je vyrazený zub opláchnuť a vrátiť ho späť do úst, kde sú sliny a jemu vlastné prostredie. Ak však viem, že mám svojho zubára poruke, s návštevou neváham ani minútu,“ dodáva.

Pri úraze sme skôr v strese ako duchaprítomní, takže aj keď vyrazený zub nenájdeme, netreba zúfať a takisto sa čo najskôr poradiť so stomatológom o možnostiach rekonštrukcie úsmevu. „Moderné technológie poskytujú možnosti náhrady zubov, ktoré sú pre pacientov kvalitné, fukčné a estetické. Ideálnym riešením sú implantáty, ktoré sú v mnohých prípadoch aj potrebnou oporou pri aplikácii mostíkov, ďalšej možnosti náhrady zubov.“

O svoje zuby prišiel mladý Erik, keď sa zastal ženy, ktorú napadli. Pozrite si jeho príbeh, cestu k peknému úsmevu.