Video: Po sídlisku Klokočina behala zebra, z cirkusu ju vypustili opití chlapci

NITRA 22. marca (WebNoviny.sk) – Po nitrianskom sídlisku Klokočina vo štvrtok podvečer behala zebra z Cirkusu Metropol, ktorý je momentálne rozložený na voľnom priestranstve v blízkosti Hviezdoslavovej ulice. Beh zebry po cestách zachytávajú fotografie a videá od občanov, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach.

Na úteku poškodila auto

„Prijali sme viacero oznámení od občanov, ktorí videli zebru na viacerých uliciach Klokočiny, pohybovala sa veľmi rýchlo. Spočiatku sme to vyhodnotili tak, že zvierat je viac, ale nakoniec sme po rozhovore s pracovníkmi cirkusu zistili, že im ušla len jedna zebra, ktorú pravdepodobne vypustili nejakí chlapci ako odplatu za to, že ich nechceli pustiť do cirkusu grátis,“ povedal pre agentúru SITA náčelník Mestskej polície v Nitre Erik Duchoň.

Obyvatelia zároveň polícii nahlásili, že po sídlisku chodia nejakí ľudia s poníkom. „Pracovníci cirkusu zobrali poníka do ulíc preto, že býva ustajnený spolu so zebrou a ak by ju niekde spozorovali, chceli ju nalákať, aby pribehla k poníkovi,“ vysvetlil Duchoň.

Bežiace zviera poškodilo na Zvolenskej ulici auto. Pracovníci cirkusu sa vo večerných hodinách dohodli s majiteľkou Škody Fabia na uhradení škody.

Zebru vystrašili aj majáky policajtov

Riaditeľka Cirkusu Metropol Stanislava Šimková pre agentúru SITA povedala, že zebru vypustili mladí chlapci, z ktorých bolo jednoznačne cítiť alkohol. Predchádzala tomu hádka, pri ktorej boli agresívni a rozbili im okno na kase.

„Zvieratá neznášajú, keď je v ich blízkosti opitý človek. Zebra z nich bola vystresovaná a bežala cez sídlisko,“ uviedla riaditeľka cirkusu a dodala, že nič podobné sa im ešte nikdy predtým nestalo a doteraz je z tohto incidentu v šoku.

K stresu zvieraťa podľa nej ešte prispeli zapnuté majáky policajných áut. Zebru sa nakoniec podarilo nájsť až v mestskej časti Čermáň, kde spadla do jamy a nevedela sa z nej dostať von. Zbadal ju zamestnanec cirkusu z auta. Zebra podľa Šimkovej zranenia nemá, bola len vystrašená, ale už je v poriadku.

Avizovaný protest

Skupina mladých ľudí ohlásila prostredníctvom sociálnej siete na piatok protest s názvom Cirkus bez zvierat. Stretnú sa o 16:15 pred Cirkusom Metropol na Klokočine. Ako dôvod protestu uviedli: „Lebo to musí nadobro skončiť.“

Riaditeľka cirkusu reagovala, že je demokracia a každý má právo vyjadriť svoj názor. Aktivistom, ktorí tvrdia, že cirkus je týraním zvierat, však odkázala, že u nich je o všetky zvieratá dobre postarané.

„Zebra trpela, ale vďaka ľuďom, ktorí ju vypustili. Ja sa o svoje zvieratá patrične starám,“ povedala. Podľa jej názoru neobstojí ani argument o tom, že zvieratám by bolo lepšie v nejakej rezervácii.

„Keď nejazdíme s cirkusom, žijú naše zvieratá v rezervácii pri Prahe, kde má každé zviera svoj vlastný domček, svoj výbeh a majú dokonca aj bazén,“ hovorí Šimková.