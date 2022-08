Po siedmich rokoch prichádza do kín ďalší film fenomenálneho Georgea Millera

Snímka Tritisíc rokov túžby, o ktorej nakrútení oscarový režisér George Miller sníval už od deväťdesiatych rokov minulého storočia, je pre mnohých ľudí filmovou udalosťou sezóny. Originálna fantasy variácia na Rozprávky z tisíc a jednej noci vzbudila v máji tohto roku rozruch na prestížnom festivale v Cannes a čoskoro príde aj do slovenských kín.

Po poslednom Millerovom filme Mad Max: Zbesilá cesta sú očakávania divákov aj kritikov veľmi vysoké. Toto postapokalyptické sci-fi z roku 2015 si totiž vydobylo desať nominácií na Oscara, pričom v šiestich kategóriách prestížnu zlatú sošku získalo. Zopakuje sa podobný úspech aj pri najnovšom filmovom počine kultového austrálskeho režiséra?

To zatiaľ nikto netuší, isté však je, že George Miller venoval svojmu poslednému filmovému „dieťaťu“ skutočne náležitú pozornosť a roky života. „Na scenári sme s prestávkami pracovali niekoľko rokov. Som veľmi pomalý,“ priznal sa Miller v jednom rozhovore. Na jeho napísanie režiséra inšpirovala kniha poviedok britskej spisovateľky A. S. Byattovej s názvom Džin v oku slávika (The Djinn in the Nightingale’s Eye). „Ten príbeh ma jednoducho nepustil. Pripadal mi taký bohatý a plný dramatického i rozprávačského potenciálu, že som sa jednoducho musel pokúsiť z neho spraviť film,“ uviedol režisér. Millerova produkčná spoločnosť kúpila na knihu práva ešte v deväťdesiatych rokoch. Zrealizovať svoj filmársky sen sa však napokon slávnemu režisérovi podarilo až po takmer štvrťstoročí.

Výzvou bolo pre Georgea Millera aj obsadiť tých správnych hercov do dvoch hlavných úloh. Na nich totiž celý príbeh filmu Tritisíc rokov túžby stojí. Napokon ich našiel v Tilde Swintonovej a Idrisovi Elbovi. S obidvomi sa režisér náhodne stretol približne pred piatimi rokmi na dvoch filmových festivaloch a okamžite po stretnutí vedel, že nikoho iného ako túto hereckú dvojicu do svojej snímky nechce. Samotné nakrúcanie prebehlo na prelome rokov 2020 a 2021 v Austrálii a Turecku. V dôsledku zúriacej pandémie museli herci prvé skúšky absolvovať cez Zoom a začiatok natáčania stráviť v karanténe. Tilda a Idris mali počas hotelovej karantény izby vedľa seba, vidieť sa tak mohli aspoň na balkónoch. „Každú chvíľu sme si cez balkón čítali scenár, pričom sme si na pomoc zobrali trochu červeného vína,“ opisuje Idris Elba so smiechom prípravy na nakrúcanie.

Foto: Bontonfilm

A koho títo dvaja výnimoční herci v snímke stvárňujú? Tilda Swinton si zahrala osamelú intelektuálku, doktorka Alitheu Binnieovú, ktorá má striktne racionálny prístup k životu. Počas jednej vedeckej konferencie v Istanbule zažije niečo, čo kompletne prevráti jej svet hore nohami a donúti ju spochybniť vlastné rozumové schopnosti. Na miestnom trhu si kúpi starožitný suvenír, z ktorého ako v rozprávke nechcene vypustí džina. Mýtická postava v podaní Idrisa Elbu jej ponúkne splniť tri želania výmenou za svoju slobodu. Neodolateľná ponuka má však háčik. Doktorka sa vyzná v mytológii a veľmi dobre vie, že s džinom sa neradno zahrávať bez následkov, keďže takto splnené priania sa väčšinou napokon obrátia proti tomu, kto si ich želal. Džin sa obhajuje tým, že jej začne rozprávať fantastické príbehy zo svojej minulosti a z histórie ľudí. Sú to príbehy zachytávajúce tritisíc rokov túžby. Napokon sa Alithea predsa len nechá zlákať a vysloví želanie, ktoré obidvoch prekvapí…

Snímka Tritisíc rokov túžby je teda akousi oslavou rozprávačstva a príbehov. „Hoci George chcel tento film nakrútiť už pred rokmi, podľa mňa nikdy nebol lepší čas ako teraz. Diváci v týchto časoch môžu intenzívnejšie vnímať, aké dôležité je rozprávanie v našich životoch. Udalosti v súvislosti s pandémiou a ďalšími globálnymi problémami totiž ohrozili možnosť vytvárať príbehy. A svet bez príbehov nie je pre ľudské bytosti dobrým miestom,“ uviedla Tilda Swinton. „V tom príbehu je všetko, o čom v živote premýšľame. O láske, smrteľnosti, o tom, čo je skutočné a čo nie… Nielen o tom, ako rozprávame príbehy alebo o účinku príbehov, ale aj o tom, prečo sú nám ako ľuďom vlastné,“ dodal režisér George Miller.

Trailer k filmu naznačil, že diváci sa môžu tešiť na skutočne výnimočný filmový zážitok a vizuálne orgie, aké dokáže „namiešať“ iba samotný majster filmového remesla, George Miller. V slovenských kinách si snímku Tritisíc rokov túžby budete môcť vychutnať od 1. septembra 2022.

