Po šiestich rokoch dokončila príbeh, ktorý život písal až šestnásť rokov

Etablovaná slovenská autorka Michaela Zamari prináša svojim fanúšikom vianočný darček v podobe príbehu inšpirovaného skutočnými udalosťami. Svojich čitateľov si získala už jedenástimi titulmi, románmi ako Šéf môjho šéfa, Rozhodnutie, Priznanie, Osud nevyjednáva, Nebol si v pláne či Nasleduj ma, a horúca novinka A čo ak áno? je dvanástym príbehom z jej tvorivého pera. A nie hocijakým. Talentovaná autorka priznáva, že je to jediný príbeh, ktorý mala roky odložený v „šuplíku“. „Je to najosobnejší príbeh, aký som kedy dala na papier a začala som ho písať pred šiestimi rokmi. Nedokázala som ho však dopísať. Verím, že všetko má svoj čas a tento rok som cítila, že prišiel ten jeho. Vrátila som sa k nemu na jar tohto roka. Keby som ho dopísala pred rokmi, bol by to môj debut. Namiesto toho som zrejme potrebovala napísať knihu Šéf môjho šéfa, ktorá sa v roku 2017 stala mojím oficiálnym debutom a potom vydať ďalších desať kníh. Až potom som sa k príbehu A čo ak áno, dokázala vrátiť a skutočne ho dokončiť.“ O tom, že na dobré sa oplatí čakať, svedčí aj záujem čitateľov. Kniha sa dostala do TOP 20 najpredávanejších v najväčšom internetovom kníhkupectve na Slovensku ešte pred oficiálnym vydaním.

„ČItatelia nám autorom často nechcú veriť zázračné momenty v našich romantických príbehoch a považujú ich za vymyslené klišé vyprodukované iba našou bohatou fantáziou, no touto knihou chcem dokázať, že z reality čerpáme omnoho viac, než sa môže zdať na prvý pohľad,“ priznáva dôverne Michaela Zamari a dodáva: „Mojím vianočným želaním je, aby ľudia opäť uverili v zázraky a v čary, ktoré ovláda iba život a prešpekulovaný osud.“ Práve preto môžu čitatelia v knihe A čo ak áno? očakávať veľa lásky, silu priateľstva, humor, cestovanie po Severnom Írsku a príbeh dvoch spriaznených duší. Nájdete ju už v každom dobrom kníhkupectve a možno si pri nej zaspomínate na svoju prvú lásku.

Michaela Zamari. Foto: Archív Michaely Zamari

Prvá láska spravidla nebýva aj tou poslednou, ale čo ak v ich prípade áno?

Maja už po rokoch vytesnila spomienky na svoju prvú tínedžerskú lásku Deniho. Život išiel ďalej, dospela, znovu sa zamilovala a jej dobrodružná povaha prepadla cestovaniu. V jedno leto prehovorí na potulky po Severnom Írsku svoju dvornú súputníčku Lin.

Vtedy jej znovu skríži cestu spriaznená duša z minulosti. Presne tá, pri ktorej sa cítila azda najfantastickejšie vo svojom živote a už zabudla, aké to vlastne je. No čo ak sa to stane vo chvíli, keď je v živote niekde inde a s niekým úplne iným?

Rozišli sa v dobrom, preto ju nadchne, že by mohla nejakú krajinu konečne zažiť aj v spoločnosti domácich. Hoci osud ich cesty dočasne odklonil, po siedmich rokoch sa znovu ocitnú tvárou v tvár.

Jedno nevinné stretnutie vedie k priateľstvu, ktoré im pripomenie, prečo mali ako tínedžeri k sebe tak blízko, než sa Deni musel odsťahovať do Severného Írska. Hurikán emócií nestráca čas a obaja si musia priznať, čo jeden pre druhého v skutočnosti znamenajú.

Príbeh inšpirovaný skutočnosťou vás prevedie šestnásťročnou spleťou udalostí, ktorá je dôkazom, že vesmír má svojský zmysel pre humor a vlastné vnímanie lásky. A možno servíruje šťastné konce až vtedy, keď to my sami vzdávame. Alebo to absolútne nezávisí od nás. Lenže… a čo ak áno?

Informačný servis