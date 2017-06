Po takmer mesačnej pauze zasadne parlament, poslanci prerokujú 69 bodov programu

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Po takmer mesačnej pauze sa v utorok 13. júna zídu poslanci Národnej rady SR na 18. schôdzi v tomto volebnom období. Pôvodne mali naplánované, že budú rokovať dvanásť dní.

Zrejme to však bude kratšie, pretože poslanecké grémium sa dohodlo, že rokovať sa bude aj v pondelok, ktorý nie je bežne rokovacím dňom. Skrátiť sa má aj obedná prestávka z dvoch hodín na jednu hodinu. Nie je vylúčené, že sa bude rokovať aj po 19:00.

Poslanci majú na programe 69 bodov. Sú medzi nimi dva zákony vrátené prezidentom SR Andrejom Kiskom, dvanásť vládnych návrhov zákonov i viaceré poslanecké návrhy. Poslanci tento mesiac zvolia aj nového generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Kiska nepodpísal dva zákony

Prezident Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Novelou sa má obmedziť možnosť vyhlásenia doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy miest a obcí tak, že voľby by bolo možné vyhlásiť len do 31. októbra 2017, pričom riadne voľby sa majú uskutočniť až na jeseň 2018.

V prípade nadobudnutia účinnosti schválenej novely by hrozilo, že orgány samosprávy miest a obcí (starostovia obcí a mestských častí, primátori miest, obecné, miestne a mestské zastupiteľstvá) nebudú pracovať v kompletnom zložení aj takmer deväť mesiacov, čo je v rozpore s platnou a účinnou zákonnou úpravou.

Hlava štátu považuje takéto obmedzenie konania doplňujúcich volieb za neopodstatnené a za obmedzujúce výkon aktívneho volebného práva i pasívneho volebného práva garantovaného Ústavou Slovenskej republiky. Preto navrhuje, aby zákonodarný orgán pri opätovnom prerokovaní vypustil príslušné ustanovenie zo schváleného zákona. Prezident tiež poslancom vrátil na prerokovanie novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Viac peňazí do dopravy školákov

Vláda žiada poslancov, aby prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Ministerstvo školstva v novele plánuje upraviť pravidlá poskytovania peňazí zákonným zástupcom žiakov na dopravu žiakov základných a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu.

Týka sa to prípadov, ak v mieste trvalého pobytu nemajú zriadenú školu alebo jej časť s príslušným vyučovacím jazykom. Rezort navrhuje zohľadniť vyučovací jazyk školy a poskytovať peniaze na dopravu žiakov do najbližšej školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka.

Nový riaditeľ RTVS

Nového generálneho riaditeľa RTVS budú poslanci voliť 15. júna. Ak v prvom kole nezvolia generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou hlasov, do druhého kola postúpia dvaja s najvyšším počtom hlasov. Druhé kolo má byť 22. júna. O post generálneho riaditeľa RTVS sa uchádza osem kandidátov – Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.

Poslanci nebudú tento mesiac rokovať o odobratí mandátu predsedovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorovi Matovičovi. V júni mala NR SR hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za jeho opätovné nepozastavanie živnosti. Za zbavenie mandátu by musela hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov parlamentu.