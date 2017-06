Po takmer roku váhania sa začali rokovania o odchode Veľkej Británie z Európskej únie

BRUSEL 19. júna (WebNoviny.sk) – Po takmer roku váhania a rozhodovania sa na strane britských politikov sa v pondelok v Bruseli oficiálne začali dlho očakávané rokovania o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. Šéfom vyjednávacieho tímu únie je skúsený francúzsky politik a bývalý eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier, na čele britského tímu je britský minister pre brexit David Davis. Celý proces by mal trvať zhruba dva roky a zatiaľ nie je jasné, čo presne bude jeho výsledkom.

O odchode Londýna z európskeho klubu rozhodli britskí občania v referende 23. júna minulého roku, v ktorom hlasovalo za vystúpenie 52 a proti nemu 48 percent voličov. Momentálne už sa nálady medzi britskými voličmi menia a podľa najnovších prieskumov je už väčšina obyvateľov Veľkej Británie, hoci tesná, za zotrvanie v Európskej únii. Britská premiérka Theresa Mayová však trvá na tom, že jej krajina z únie vystúpi tak či tak – i keď proti nej v tejto otázke silnie opozícia už aj v radoch jej vlastnej strany.

Nielen opoziční labouristi či Škótska národná strana (SNP), ale aj vplyvní politici z Mayovej Konzervatívnej strany začínajú spochybňovať premiérkin mandát na to, aby sa zasadzovala za takzvaný “tvrdý brexit”, po ktorom by sa Veľká Británia dostala viac-menej do úlohy akéhokoľvek iného štátu mimo Európskej únie bez žiadnych bližších väzieb s ňou.

Na váhe týmto hlasom pridali najmä júnové predčasné parlamentné voľby, v ktorých Mayovej konzervatívci síce vyhrali, ale stratili väčšinu v parlamente. Mayová ich pritom vyhlásila tri roky pred riadnym termínom práve s odôvodnením, že chce mať silnejší mandát na rokovanie o vystúpení krajiny z únie.