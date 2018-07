Po útokoch na predvolebných zhromaždeniach v Pakistane zomrelo už 132 ľudí

KVÉTA 14. júla (WebNoviny.sk) – Počet obetí útokov na piatkových predvolebných zhromaždeniach v Pakistane stúpol na 132. Samovražedný útočník zabil v meste Mastung v juhozápadnej provincii Balúčistan 128 ľudí. Ďalších 300 v dôsledku jeho činu utrpelo zranenia. Zvyšných štyroch mŕtvych a 20 zranených si vyžiadal bombový útok v piatok ráno v severozápadnom meste Bannu.

Útok v meste Mastung sa odohral na zhromaždení Sirádža Raisáního, ktorý sa uchádzal o kreslo v provinčnom parlamente. Raisání utrpel vážne zranenia, ktorým následne podľahol. K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát, ale dôvod k jeho vykonaniu neuviedla. Útok bol najkrvavejším pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami a voľbami do štyroch provinčných zhromaždení, ktoré sú v Pakistane naplánované na 25. júla.

Útoky otriasli Pakistanom len niekoľko hodín pred návratom expremiéra Naváza Šarífa z Londýna. Politik priletel so svojou dcérou Maryam v piatok do mesta Láhaur, kde ich zatkli a previezli do väznice Adiala v meste Rávalpindí neďaleko Islamabadu. Šarífa aj jeho dcéru minulý týždeň v neprítomnosti odsúdili za korupciu. Expremiéra na desať rokov a dcéru na sedem. Vo väzbe je aj Šarífov zať, ktorý si na základe rovnakých obvinení odpykáva ročný trest odňatia slobody.