POBYT V PRÍRODE MÔŽE BYŤ SMART RIEŠENIE

Bratislava, 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Trávite v prírode dostatok času? Pobyt v prírode môže mať blahodarný vplyv na vaše zdravie, ale aj na upevnenie vzťahov s blízkymi. Nezabudnite si pribaliť 100% ovocné alebo zeleninové džúsy a pyré.

Stačí pol hodiny týždenne

Austrálski vedci zistili, že pravidelný pobyt v prírode má výrazný vplyv na kvalitu života. Na vzorke 1538 respondentov dokázali, že ak by ľudia týždenne strávili v prírode aspoň pol hodiny, počet prípadov depresie by sa znížil o 7%. Až o 9% menej ľudí by trpelo na ochorenia súvisiacie s vysokým krvným tlakom. Čím viac sa u daného človeka predlžoval čas strávený v prírode, tým menej prípadov psychických a fyzických problémov sa u respondenta prejavilo. Tento výskum dokazuje, že príroda má blahodarný vplyv nie len na fyzickú kondíciu človeka, ale tiež na psychickú pohodu a pre dlhodobé fungovanie v súčasnom uponáhľanom svete ju potrebujeme.

Zvyk je železná košeľa

Nie je dôležité, či ide o čas strávený v lese, na dedine alebo vo vysokej nadmorskej výške ďaleko od civilizácie. Dôležité je nájsť si čas a dopriať telu dávku čerstvého vzduchu. Hovorí sa, že ticho lieči. Niekedy však za tichom nemusíte chodiť ďaleko. Stačí prechádzka okolo jazera alebo v mestskom parku. A samozrejme, istá dávka pravidelnosti. Stanovte si dva dni v týždni, ktoré si vyhradíte na prechádzku. Ak sa budete týchto dní držať aspoň po dobu dvoch mesiacov, po čase si aj vaše telo zvykne na prechádzky a podvedome sa už nebudete vedieť prírody dočkať. Nedostatok čerstvého vzduchu vám bude prirodzene chýbať.

V prírode musíme myslieť prakticky

„Pobyt v prírode si vyžaduje vklad energie a netreba zabúdať na jej doplnenie. Prísun vitamínov, minerálov a vlákniny je dôležitý aj mimo pohodlia domova. Podľa odborníkov z WHO vyvážená strava obsahuje 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Ale čo ak sme mimo domova a nosiť so sebou zásoby ovocia a zeleniny pre celú rodinu je nepraktické? Riešením môžu byť 100% ovocné a zeleninové džúsy a pyré, ktorými môžeme jednu z týchto porcií nahradiť. Tieto produkty v sebe nemajú žiadne pridané cukry, koncentráty či farbivá a majú rovnaké zloženie ako ovocie a zelenina, z ktorých sú vyrobené,“ vysvetľuje MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, odborník kampane „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme.

Čas iba pre vás a vašich blízkych

Dôležité je najskôr si tento návyk osvojiť a zapojiť do tejto aktivity aj členov vašej domácnosti či priateľov. Čas strávený v prírode môže byť zároveň čas, ktorý si vyhradíte na seba so svojimi najbližšími, čo môže vaše vzťahy obnoviť alebo stmeliť. Ak máte vzťah k zvieratkám, nebojte sa záväzku a zaobstarajte si domáceho miláčika, ktorý môže byť motivátorom a tiež spôsob, ako prekonať počiatočné prekážky či únavu po práci. Domáce zvieratko si vyžaduje voľný pohyb a pozornosť, a preto by na výhovorky nebol priestor.

Kampaň „Džúsy a pyré. Vitamíny v SMART forme” je financovaný s podporou Európskej únie a Poľskej republiky, ako aj z prostriedkov Fondu propagácie ovocia a zeleniny a členmi KUPS.

Viac informácií o kampani je k dispozícii na webovej stránke www.dzusyapyre.eu a na fanpage “Žite Smart” na Facebooku.